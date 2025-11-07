Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής, 7/11, στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη κατοικία στην Πάτρα, λίγο μετά τις 8μμ.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν από το σπίτι μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πώς ξεκίνησε η φωτιά στον πρώτο όροφο της κατοικίας.

Διαβάστε επίσης:

Βορίζια: Ημέρα απολογιών η Δευτέρα για 5 συλληφθέντες – Ποιους βλέπει η αστυνομία πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Σπιθαμή προς σπιθαμή οι έρευνες για τα όπλα

Αντιδρούν οι αστυνομικοί της Κρήτης στις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη: Δεν θα δεχθούμε καταστρατήγηση της αξιοκρατίας

Τρεις μήνες φυλακή και 5.500 ευρώ πρόστιμο στον γνωστό τενόρο που ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο του