Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής, 7/11, στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη κατοικία στην Πάτρα, λίγο μετά τις 8μμ.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν από το σπίτι μία ηλικιωμένη γυναίκα.
Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πώς ξεκίνησε η φωτιά στον πρώτο όροφο της κατοικίας.
Διαβάστε επίσης:
Βορίζια: Ημέρα απολογιών η Δευτέρα για 5 συλληφθέντες – Ποιους βλέπει η αστυνομία πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Σπιθαμή προς σπιθαμή οι έρευνες για τα όπλα
Αντιδρούν οι αστυνομικοί της Κρήτης στις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη: Δεν θα δεχθούμε καταστρατήγηση της αξιοκρατίας
Τρεις μήνες φυλακή και 5.500 ευρώ πρόστιμο στον γνωστό τενόρο που ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.