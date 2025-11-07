search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 23:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 22:01

Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα

07.11.2025 22:01
patra-1

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής, 7/11, στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη κατοικία στην Πάτρα, λίγο μετά τις 8μμ. 

Όπως αναφέρει το tempo24.news, στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν από το σπίτι μία ηλικιωμένη γυναίκα

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πώς ξεκίνησε η φωτιά στον πρώτο όροφο της κατοικίας.

Διαβάστε επίσης:

Βορίζια: Ημέρα απολογιών η Δευτέρα για 5 συλληφθέντες – Ποιους βλέπει η αστυνομία πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Σπιθαμή προς σπιθαμή οι έρευνες για τα όπλα

Αντιδρούν οι αστυνομικοί της Κρήτης στις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη: Δεν θα δεχθούμε καταστρατήγηση της αξιοκρατίας

Τρεις μήνες φυλακή και 5.500 ευρώ πρόστιμο στον γνωστό τενόρο που ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tax
ΕΛΛΑΔΑ

Στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής κήρυξαν την έναρξη της εορταστικής περιόδου: Φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο

gaza epistrofi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στοιχεία για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα είχαν Ισραηλινοί στρατιωτικοί δικηγόροι – Πώς η διακυβέρνηση Μπάιντεν «έθαψε» το θέμα κάτω από το χαλί

giannis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Αυτοί είναι οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες για το 2025 – Στην 4η θέση ο Αντετοκούνμπο

marathonios
ΕΛΛΑΔΑ

Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χάος σε κεντρικούς δρόμους – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Kendrick Lamar
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Grammy 2026: Ο Kendrick Lamar σαρώνει με εννέα υποψηφιότητες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 23:06
tax
ΕΛΛΑΔΑ

Στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής κήρυξαν την έναρξη της εορταστικής περιόδου: Φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο

gaza epistrofi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στοιχεία για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα είχαν Ισραηλινοί στρατιωτικοί δικηγόροι – Πώς η διακυβέρνηση Μπάιντεν «έθαψε» το θέμα κάτω από το χαλί

giannis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Αυτοί είναι οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες για το 2025 – Στην 4η θέση ο Αντετοκούνμπο

1 / 3