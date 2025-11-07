search
ΕΛΛΑΔΑ

07.11.2025 20:47

Τρεις μήνες φυλακή και 5.500 ευρώ πρόστιμο στον γνωστό τενόρο που ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο του

07.11.2025 20:47
lyriki-skini

Ποινή φυλάκισης τριών μηνών με αναστολή και πρόστιμο 5.500 χιλιάδων ευρώ επέβαλε το δικαστήριο στον 46χρονο τενόρο για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του.

Ικανοποιημένη με την απόφαση του δικαστηρίου δήλωσε η μητέρα του 15χρονου παιδιού δια του δικηγόρου της, Αναστάσιου Ντούγκα, τονίζοντας πως κατέπεσε ο ισχυρισμός του τενόρου ότι χαστούκισε τον γιο του γιατί απουσίαζε από το σχολείο του στις 3 Νοεμβρίου.

Καταγγελία και από ηθοποιό της Λυρικής

Η μητέρα προσκόμισε στο δικαστήριο, που αποδείκνυε ότι ο μαθητής δεν απουσίαζε τη συγκεκριμένη ημέρα.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Ντούγκας, σε βάρος του καταδικασθέντα φέρεται να υπάρχει καταγγελία σε βάρος του από ηθοποιό της Λυρικής Σκηνής για ξυλοδαρμό.

Ο τενόρος άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

