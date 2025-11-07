Forum για την Ενέργεια στο Ζάππειο: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξορύξεις στο Ιόνιο και το αμερικανικό LNG 

Στις διαπραγματεύσεις για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και την διοχέτευση του στην αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του ελληνικού συστήματος υποδομών στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, δεύτερη ημέρα συνεδρίασης της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec) η οποία διεξάγεται στην Αθήνα.

Oι σημερινές εργασίες του συνεδρίου ξεκινησαν με ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργούς καλωσόρισε του ξένους υπουργούς που βρίσκονται στην Αθήνα και τόνισε πως «είναι μία μεγάλη ευκαιρία για εμβαθύνουμε τη συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Η Ευρώπη είναι μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας. Οι συμφωνίες μας δείχνουν πως υπάρχει ουσία και θεμέλιο. Δεν εναι μία συνεργασία για το εμπόριο, αλλά δεσμός που βασίζεται σε κοινούς στρατηγικούς στόχους. Ελλάδα και ΗΠΑ μπορούν να παράγουν φθηνή ενέργεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τα τελευταία 6 χρόνια η Ελλάδα έχει χαράξει τη δική της πορεία στην ενέργεια. Στην πρώτη τετραετία προχωρήσαμε για να ξεφύγουμε από τον λιγνίτη. ΟΙ ΑΠΕ καλύπτουν πάνω από το 50%. Το 2024 η Ελλάδα έγινε εξαγωγική χώρα ενέργειας.

Πέρυσι κερδίσαμε 112 εκατ. εξάγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Ταυτόχρονα επενδύσαμε αρκετά και στο φυσικό αέριο για να έχουμε για το μέλλον μίαα προβλέψιμη παροχή ενέργειας.

Φτιάξαμε καινούργια εργοστάσια και όλα αυτά δίνουν την ευελιξία που χρειάζεται όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την Ανατολική Ευρώπη» ανέφερε μεταξυ άλλων ο πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται πως η διήμερη σύνοδος (6-7 Νοεμβρίου) συγκεντρώνει ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή τεσσάρων Αμερικανών υπουργών, 25 Ευρωπαίων ομολόγων τους και εκπροσώπων 17 πολυεθνικών ενεργειακών εταιρειών, ενώ στο επίκεντρο τίθεται η ενεργειακή ασφάλεια της ΝΑ Ευρώπης και η σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027.

Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η σύναψη συμφωνιών για ποσότητες που φτάνουν μέχρι και τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.

Ποσότητα που θα διοχετευθεί για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης στην περιοχή αλλά και του κενού που δημιουργείται από την σταδιακή απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τέλος του 2027.

Eπαφές μεταξύ αμερικανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου, και συμμετέχουν στην συνεδρίαση της P-Tec, ελληνικών εταιρειών του χώρου αλλά και της ελληνικής ναυτιλίας ξεκίνησαν ήδη από χθες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, στο 9μηνο του 2025 οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και την πλωτή μονάδα της Αλεξανδρούπολης κάλυψαν άνω του 40 % των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου. Κύριος προμηθευτής LNG ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τις ποσότητες που εκφορτώθηκαν να φτάνουν τις 19,62 TWh (88% του συνόλου).

Διαβάστε επίσης

Ανοιχτή πρόσκληση Πιερρακάκη για επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας

Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: H ExxonMobil μπαίνει στο Block 2

Απάτη με το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» – Σπίτι δηλώθηκε σε 20 διαφορετικές αιτήσεις