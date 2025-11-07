Μελβούρνη: Powerbank εξερράγη στην τσέπη επιβάτη στο αεροδρόμιο – Μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο (Video)

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένας επιβάτης στο διεθνές αεροδρόμιο της Μελβούρνης όταν εξερράγη ένα power bank στην τσέπη μπροστά στα έντρομα μάτια συνεπιβατών του.

Ο άνδρας ηλικίας γύρω στα 50 βρισκόταν στο business lounge της Qantas γύρω στις 11 το πρωί της Πέμπτης τοπική ώρα, όταν εξερράγη το power bank με την μπαταρία λιθίου στην τσέπη του λόγω υπερθέρμανσης με αποτέλεσμα να γεμίσει ο χώρος με καπνούς.

Περίπου 150 επιβάτες υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το business lounge την ώρα που μέλη του προσωπικού του αεροδρομίου έσπευδαν να βοηθήσουν τον άτυχο άνδρα να πετάξει το κατεστραμμένο power bank στο πάτωμα και τον οδήγησαν σε μια ντουζιέρα καθώς τα ρούχα του είχαν αρπάξει φωτιά.

Τρόμος από την έκρηξη του power bank στο business lounge της Qantas

Ένας ταξιδιώτης είπε ότι «άκουσε ουρλιαχτά από την άλλη πλευρά του lounge» καθώς έβγαιναν σπινθήρες από το power bank και «οξύ μπαταρίας εκτινασσόταν παντού».

«Το σακάκι του πήρε φωτιά. Μας εκκένωσαν επειδή ο καπνός και η μυρωδιά ήταν πολύ έντονες, αλλά πραγματικά ελπίζω ότι ο τύπος είναι καλά», είπε στην εφημερίδα Sydney Morning Herald.

Η παραγωγός ταινιών Λίνι Τόνκες βρισκόταν στον ίδιο χώρο και δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφία με τα καμένα υπολείμματα του περιβλήματος του power bank και αρκετές προειδοποιητικές πινακίδες μέσα στο lounge.

«Γρήγορη αντίδραση από τον άντρα που έσπευσε να βοηθήσει και το προσωπικό που τον έβαλε στο ντους και όλους τους άλλους έξω από το lounge», έγραψε.

Ο άντρας δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες για σημαντικά εγκαύματα που υπέστη στο πόδι και τα δάχτυλά του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο The Alfred, ενώ πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να διασφαλίσουν ότι δεν θα εξαπλωνόταν η φωτιά.

H Qantas αναθεωρεί την πολιτική της για τη μεταφορά μπαταριών λιθίου από επιβάτες

Εκπρόσωπος της Qantas ανακοίνωσε πως ο χώρος καθαρίστηκε και ξανάνοιξε για το κοινό περίπου 2 ώρες αργότερα.

Η Qantas ανακοίνωσε ότι θα αναθεωρήσει την πολιτική της αναφορικά με τη μεταφορά από τους επιβάτες της οποιουδήποτε τύπου μπαταρίες λιθίου, συμπεριλαμβανομένων των power bank.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν υιοθετήσει αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη μεταφορά power banks σε πτήσεις τους, με την Emirates να απαγορεύει εντελώς τη χρήση του αντικειμένου.

Οι φωτιές στις μπαταρίες λιθίου, όπως αυτές που προκαλούνται από τα power banks, είναι γνωστές για τη δυσκολία τους στην κατάσβεση, καθώς έχουν μια αυτοσυντηρούμενη χημική αντίδραση που τις αναγκάζει να θερμαίνονται συνεχώς, η οποία ονομάζεται θερμική διαφυγή. Οι μπαταρίες ενέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο στα αεροπλάνα, όπου η φωτιά έχει την ικανότητα να εξαπλώνεται γρήγορα

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν αρχίσει να μεταφέρουν φακέλους Kevlar, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι από ένα απίστευτα ανθεκτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο για να συγκρατεί πυρκαγιές μπαταριών.

Τα πληρώματα καμπίνας είναι εκπαιδευμένα να βάζουν μια φλεγόμενη συσκευή στον φάκελο, να τον σφραγίζουν και να τον πετάνε στην λεκάνη της τουαλέτας ενός αεροπλάνου, η οποία συνήθως είναι κατασκευασμένη από μέταλλο.

