Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τα νέα κόμματα – Η ατζέντα του ΠΑΣΟΚ στην ενέργεια

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε τις προδημοσιεύσεις αποσπασμάτων του βιβλίου του με τον ίδιο μάλιστα να τα μεταφέρει στο κοινό, διαβάζοντας τον πρόλογο και τον επίλογο με οπτικοποίηση.

Ο Αντώνης Σαμαράς την Κυριακή με συνέντευξη του, που θα προβληθεί μέσω του ΑΝΤ1 ανοίγει τα χαρτιά του για το αν σχεδιάζει ή όχι νέο κόμμα. Τα σενάρια για πολιτικές κινήσεις από την Μαρία Καρυστιανού επίσης φουντώνουν. Με αυτά τα δεδομένα δημιουργείται ένα νέο πολιτικό τοπίο με νέους παίχτες, που καλείται να αντιμετωπίσει μαζί με την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Ανδρουλάκης απέναντι στις κινήσεις Τσίπρα

Για αυτό το σκηνικό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι βρίσκεται ήδη σε θέση μάχης. Από το 6ο Forum του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» υπογράμμισε: «Συζητάμε πιο πολύ για αυτό που ακούμε, παρά για αυτό που βλέπουμε. Αν όμως θεωρούν κάποιοι ότι ο περαιτέρω κατακερματισμός βοηθά την αντιπολίτευση και όχι την Νέα Δημοκρατία είναι ένα θέμα. Όπως είναι και το να θεωρεί κάποιος ότι μπορεί χωρίς πρόγραμμα να αλλάξει την Ελλάδα. Εμείς μιλάμε για πολιτική αυτονομία από τα συμφέροντα, διότι αν έχουμε εξαρτήσεις, αυτά που περιγράφουμμε, δεν θα γίνουν ποτέ».

Η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης αφορά προφανώς τον ενδεχόμενο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Στη βάση της υπάρχει η ανάγνωση ότι η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού περισσότερο συσπειρώνει και ενδυναμώνει την κυβέρνηση παρά την απειλεί.

Πυρά για τα κόμματα του ενός αρχηγού και αιχμές για την αντισυστημική ψήφο

Αυτή θα είναι άλλωστε η αντιμετώπιση που θα έχει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στον φορέα Τσίπρα όταν αυτός δημιουργηθεί. Στο ίδιο πλαίσιο κριτικής που μπαίνει και το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά εντάσσεται η τοποθετήση Ανδρουλάκη περί κομμάτων του ενός αρχηγού, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που όπως το περιγράφει είναι κόμμα κανονικό με στελέχη και πρόγραμμα. Η αιχμή για κάποιους που θεωρούν ότι μπορούν να αλλάξουν την χώρα χωρίς πρόγραμμα, όπως όλα δείχνουν κατευθύνεται στις λεγόμενες αντισυστημικές επιλογές που μπορεί να έρθουν στον ορίζοντα με την μορφή κομμάτων στο άμεσο μέλλον.

Ανταγωνιστικοί και όχι κοινοί δρόμοι με τον Τσίπρα

Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν προετοιμαστεί για την μάχη της επικράτησης στην κεντροαριστερά με τον Αλέξη Τσίπρα. Τα πυρά Ανδρουλάκη είναι τροχιοδεικτικά και κάνουν σαφές ότι σε αντίθεση με τον Χάρη Δούκα που υποστηρίζει ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος και με τον πρώην Πρωθυπουργό αν κάνει κόμμα, δεν έχει καμία πρόθεση να συμπορευτεί μαζί του. Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ με στόχο να συνεχίσει να είναι η κυρίαρχη δύναμη απέναντι στην ΝΔ. Η στρατηγική αυτή θα επισφραγιστεί αν το ΠΑΣΟΚ όποτε και αν γίνουν εκλογές, ξεπεράσει σε δυναμική τον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Συνοπτικά τα δύο κόμματα θα έχουν ανταγωνιστικές και όχι κοινές πορείες.

«Η ενεργειακή ατζέντα ανήκει στο ΠΑΣΟΚ»

Την ίδια ώρα για τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ που αφορούν εξορύξεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και τον νέο ενεργειακό χάρτη που δημιουργείται, στο ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζουν ότι ανήκουν διαχρονικά στη δική τους ατζέντα με την οποία διαφωνούσε στο παρελθόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ασφαλώς, από έναν Πρωθυπουργό σε πλήρη πανικό, δεν περιμέναμε να έχει έστω και τη στοιχειώδη πολιτική ευπρέπεια να αναγνωρίσει ότι όλα αυτά για τα οποία πανηγυρίζει σήμερα, είναι έργα του ΠΑΣΟΚ», τονίζεται στη σχετική αναφορά του κόμματος. Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνεται ότι ο Πρωθυπουργός πριν λίγα χρόνια είχε κάνει δηλώσεις στον ΟΗΕ στις οποίες ανέφερε ότι δεν πρέπει να συνεχιστούν οι διαμάχες του προηγούμενου αιώνα για τους υδρογονάνθρακες περιγράφοντας τους ως ένα αγαθό που χάνει την αξία του.

