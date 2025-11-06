Κόντρα Πιερρακάκη – Φάμελλου για τα ΕΛΤΑ: «Στη δική σας θητεία χρεοκόπησαν» – «Πήγατε να περάσετε υπόγεια το σχέδιο συρρίκνωσης»

Μαίνεται ο «πόλεμος» κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για το ζήτημα των ΕΛΤΑ. Στο πλαίσιο της συζήτησης για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αντάλλαξαν σφοδρά πυρά.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας στις αιτιάσεις του Σωκράτη Φάμελου ότι η κυβέρνηση φέρει ευθύνη για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, ανέφερε πως «το Υπερταμείο φέρει την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ» και ότι «στη δική σας θητεία χρεοκόπησαν τα ΕΛΤΑ· εμείς βάλαμε πλάτη για να τα στηρίξουμε». Ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε, μάλιστα, ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έκλεισαν 77 υποκαταστήματα και έγιναν απευθείας αναθέσεις άνω των 40 εκατ. ευρώ. «Αυτή ήταν η αριστερή αναδιάρθρωση, και μας κατηγορείτε τώρα ότι εμείς κάνουμε τη δεξιά;» διερωτήθηκε, σημειώνοντας πως οι λύσεις που αξιοποιεί η σημερινή κυβέρνηση είναι οι ίδιες που χρησιμοποιήθηκαν τότε.

Νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελλος είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ ήταν γνωστό στο Μέγαρο Μαξίμου ήδη από τον Οκτώβριο, επικρίνοντας τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας πως επιχείρησε «υπόγεια» να το περάσει. Κάλεσε, δε, τον κ. Πιερρακάκη να φέρει ρύθμιση που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας των ΕΛΤΑ, καθώς και μέτρα για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής.

Απαντώντας, ο υπουργός Οικονομικών ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει αν θα στηρίξει τα μέτρα φοροελάφρυνσης, απορρίπτοντας την πρόταση για μείωση του ΦΠΑ με το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Τόνισε, τέλος, ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών.

«Λέμε ναι σε οποιαδήποτε ονομαστική ψηφοφορία, αλλά σας προκαλούμε να βάλετε και το μέτρο της αναστολής του ΦΠΑ επί έξι χρόνια βάζετε πλάτη σε αυτούς που κάποτε λέγαμε νταβατζήδες της ελληνικής κοινωνίας» ανέφερε σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να τονίζει ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή για ιδέες κοστολογημένες αλλό όχι για ευχολόγια. «Να μας προτείνετε ένα μέτρο και πόσο κοστίζει, τα γενικά και αόριστα οδήγησαν στις περήφανες διαπραγματεύσεις το 2015», αντέτεινε ο κ. Πιερρακάκης.

Ονομαστική Ψηφοφορία ζήτησε η ΝΔ

Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων με πρόταση της ΝΔ, προκειμένου να καταδειχθεί – σύμφωνα με τον εισηγητή της Μάνο Κόνσολα- ποιοι θα ψηφίσουν ή όχι τα θετικά μέτρα ύψους 1,7 δισ. ευρώ, με φορολοελαφρύνσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, τη στήριξη των νέων, της μεσαίας τάξης αλλά και για την κοινωνία και την οικονομία.

«Θα ψηφίσουμε μέτρα αλλά μην έχετε καμία αυταπάτη η χωρά χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και σχέδιο που δε μπορείτε να καταρτίσετε», ανέφερε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος Παύλος Γερουλάνος και τόνισε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα: «Δώστε επιδόματα αλλά μην έχετε αυταπάτες δεν πρόκειται να σας σώσουν».

Δ. Κουτσούμπας: Μέτρα ψίχουλα

Σφοδρή κι εφ’ όλης της ύλης κριτική άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. «Τα περιβόητα μέτρα σας αποτελούν όχι απλώς ψίχουλα, αλλά το άλλοθι για την κλοπή του λαϊκού εισοδήματος» είπε ενώ αναφερόμενος στο λουκέτο στα ΕΛΤΑ μίλησε για ένα καλά προμελετημένο σχέδιο με σκοπό την ιδιωτικοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι εξελίχθηκε σε μηχανισμό βολέματος αρπακτικών που δεν έχουν σχέση με τους βιοπαλαιστές αγρότες και σημείωσε ότι το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των αγροτών που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις.

Δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και ο Αλέξης Χαρίτσης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έρχεται με ένα φορολογικό νομοσχέδιο να πετάξει ένα ξεροκόμματο που περίσσεψε από τους πλούσιους και την πολεμική βιομηχανία. Για τα ΕΛΤΑ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ανέφερε ότι για την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν υπάρχει ποτέ η παραμικρή ευθύνη «πάντα κάποιοι άλλοι είναι οι ένοχοι και συνήθως οι προηγούμενοι».

