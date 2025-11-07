Πολλή ενέργεια για το τίποτα (;), νέο κλίμα με Βελόπουλο, εκκίνηση για Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού, εμφύλιος στο Μποδοσάκη, και η φράση «εγώ καραγκιόζης δεν γίνομαι»   

Καλημέρα σας

Τα φαντεζί σόου για τα ενεργειακά δεν τα συμμερίζομαι πρέπει να σας πω – καθαρά και ξηγημένα.

Δεν υποβαθμίζω καθόλου τη σημασία των όσων γίνονται. Και την «πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG» και τη γεώτρηση στο Ιόνιο.

Αλλά όλα αυτά τα φανφαρόνικα περί αναβάθμισης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, περί ενεργειακής επάρκειας και άλλα φληναφήματα για κέρδη που θα έχουν τα νοικοκυριά, δεν είναι για σοβαρή συζήτηση.

Αφενός διότι είναι νωρίς να εκτιμήσουμε τις ευρύτερες επιπτώσεις.

Αφετέρου διότι πρόκειται για… δουλειές. Καλές είναι οι δουλειές (μάλλον), αλλά πρώτα και σίγουρα κερδίζουν αυτοί που κάνουν τις δουλειές και λίγο έως καθόλου όσοι παρακολουθούν από μακριά τις δουλειές να γίνονται.

Και οι συντριπτικά περισσότεροι είναι στη δεύτερη κατηγορία.

Οπλοκατοχή

Σύγχυση και προβληματισμό διακρίνω στην κυβέρνηση για τις αγριότητες στην Κρήτη.

Αναφέρομαι στο βραδυκίνητο των πολιτικών αντιδράσεων που έχει η κυβέρνηση για το πρόβλημα της οπλοκατοχής στο νησί.

Σαν να είχε εξαρχής απροθυμία να το ανοίξει, σαν να μην το σκεφτόταν για μέρες τι και πώς πρέπει να το κάνει.

Δεν ενστερνίζεται βέβαια το Μαξίμου την προσωπική άποψη του Άδωνι Γεωργιάδη, που τείνει να υιοθετεί το «αμερικάνικο μοντέλο» – για «λόγους αυτοπροστασίας και ελευθερίας» – αλλά έναν σκεπτικισμό τον είχε στις αρχές της εβδομάδας.

Την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμπεριλάβει το θέμα στο καθιερωμένο μήνυμά του, αφού στο μεταξύ ο αρμόδιος περί της Προστασίας του Πολίτη υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, αναφέρει (την Παρασκευή) μέτρα…

Αλλά μάλλον καταλαβαίνουν οι περισσότεροι στην κυβέρνηση πως ριζικές λύσεις στο πρόβλημα δεν μπορούν να υπάρξουν.

Μεταστροφή με Βελόπουλο

Μπορεί να είναι ιδέα μου, αλλά έχω εντοπίσει μία «αλλαγή κλίματος» – το λέω κομψά, αλλά επιφυλάσσομαι για το μέλλον – στις σχέσεις της κυβέρνησης με την Ελληνική Λύση του Βελόπουλου.

Σαν να έχουν πέσει οι τόνοι, σαν να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί και οι μετωπικές αντιπαραθέσεις, κάπως αλλιώς είναι τα πράγματα από αυτό που είχαμε συνηθίσει παλαιότερα.

Είδα μάλιστα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελευταία συζήτηση των αρχηγών να κάθεται στην αίθουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του προέδρου της Λύσης – δεν το συνήθιζε θαρρώ.

Θα μου πείτε τι πάω και βάζω στο μυαλό μου και τι μπορεί να σημαίνει μία μεταστροφή σε αυτό το πεδίο. Και ότι ίσως – θα σκεφτείτε – κάτι… «ψήνεται» εκεί στα δεξιά της ΝΔ ενόψει εκλογών και μετεκλογικού αδιεξόδου…

– Σας είπα ότι επιφυλάσσομαι όμως. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Βελόπουλος διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με τον «αμερικανικό παράγοντα»…

Τσίπρας, Σαμαράς, Καρυστιανού…

Όπως αναμενόταν, «ζεσταίνονται» πολιτικά οι δύο πρώην (Τσίπρας, Σαμαράς), αλλά και η Καρυστιανού.

Ο πρόεδρος Αλέξης είναι στην τελική ευθεία για την έκδοση του βιβλίου του και μας δίνει κάθε μέρα και μία γεύση από αυτό.

Ο πρόεδρος Αντώνης τα λέει στον ΑΝΤ1 την Κυριακή – όλο και κάτι θα αφήσει να διαφανεί για τις προθέσεις του περί των πολιτικών πραγμάτων.

Και η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών ανακοίνωσε ότι προχωράει σε κίνημα – και όχι κόμμα – που θα εκφράσει την κοινωνική αντίδραση.

Μπορεί να είναι σύμπτωση, ίσως όμως βλέπουν και οι τρεις ότι οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν και παρεμβαίνουν.

Σε ένα εξάμηνο πιθανόν να έχουμε ολοκληρωμένο το νέο πολιτικό σκηνικό…

Δακτύλιος… στο Μέγαρο Μποδοσάκη

Η σκέψη μας αυτές τις δύσκολες για την κυβέρνηση ώρες λόγω της κρίσης με τα ΕΛΤΑ είναι σε δύο πρόσωπα: Τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άκη Σκέρτσο. Και το πώς κινούνται στο ίδιο κτίριο ενώ έχουν… πλακωθεί για τον χειρισμό επί του θέματος που προέκυψε με το κλείσιμο καταστημάτων ανά τη χώρα.

Ο Σκέρτσος «κάρφωσε» ανερυθρίαστα τον αντιπρόεδρο και ο αντιπρόεδρος είναι οργισμένος μαζί του, εξ όσων μου μετέφεραν. Βέβαια αλληλοκαρφώματα στην κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ έχουν πέσει άπειρα, με πολλούς εμπλεκόμενους. Πού είναι το ειδικό θέμα με Χατζηδάκη και Σκέρτσο; Μα ότι και οι δύο έχουν τα γραφεία τους στο Μέγαρο Μποδοσάκη στην Αμαλίας.

Δύσκολο να κυκλοφορούν στον ίδιο χώρο. Εκτός αν το πάνε με το σύστημα του… Δακτυλίου – όταν βγαίνει ο ένας στους διαδρόμους, ο άλλος μένει στο γραφείο του.

«Εγώ καραγκιόζης δεν γίνομαι» – ωραία φράση για την Ιθάκη

Θα έχει ενδιαφέρον – μεταφέρω την αδημονία και την περιέργεια άλλων, σας ομολογώ, αλλά και γω δεν το προσπερνώ – αν ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει στο βιβλίο του κάποιες από τις… κακουχίες, που πέρασε στην… Οδύσσειά του.

Τις δύσκολες εκείνες στιγμές που τον σημάδεψαν.

Τα εμπόδια που του έβαλαν κάποιοι από το δικό του κόμμα.

Τις διαψεύσεις, τις απογοητεύσεις ή και τους αιφνιδιασμούς, που ένιωσε.

Όπως τότε που προσπάθησε να πείσει έναν υπουργό του για ελαφρύνσεις – όταν κατάλαβε ότι οι άνθρωποι της μικρομεσαίας τάξης έδιναν πάνω από το μισό του εισοδήματός τους για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Και ενώ είπε στον υπουργό να κάνουν κάποιες κινήσεις εκείνος του έστειλε μήνυμα «εγώ καραγκιόζης δεν γίνομαι» – αρνήθηκε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο! Αυτός δεν έγινε μεν… καραγκιόζης, αλλά γίνανε μετά όλοι μαζί… ηττημένοι των εκλογών βέβαια κι έτσι άρχισε η κατηφόρα.

Μάλιστα θα είχε ενδιαφέρον να περιγράψει το πώς ένιωσε ακριβώς (και για ποιους) όταν είδε και άκουσε τον Μητσοτάκη να κάνει τις πρώτες ανακοινώσεις για φοροελαφρύνσεις το καλοκαίρι του 2019. Και κατάλαβε ότι όλα αυτά τα μέτρα ήταν (και έπρεπε) να τα ανακοινώσει ο ίδιος, καθότι η δική του κυβέρνηση πλήρωσε το πολιτικό κόστος για να είναι εφικτά!

«Είναι δυνατόν χωρίς εμένα;» – Η ατάκα του Μυτιληναίου

Ιδιαίτερη στιγμή στην παρουσίαση του μετασχηματισμού του Ομίλου MELTEN χθες το βράδυ, όταν ο επικεφαλής του Ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος απάντησε, με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, στις φήμες που τον ήθελαν να αποχωρεί.

Αφού ανέλυσε τη νέα στρατηγική πορεία του Ομίλου, πήρε μια ανάσα, κοίταξε το κοινό και, εμφανώς συγκινημένος, είπε: «Είναι δυνατόν χωρίς εμένα;»

Η ατάκα του προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στην αίθουσα. Το ακροατήριο σηκώθηκε όρθιο και τον αποθέωσε, με χειροκροτήματα που κράτησαν αρκετά λεπτά.

Όπως σχολίαζαν παριστάμενοι, η φράση του δεν ήταν μόνο μια διάψευση των φημών, αλλά και ένα σαφές μήνυμα συνέχειας και προσωπικής δέσμευσης στον μετασχηματισμό του Ομίλου, τον οποίο ο ίδιος έχει εμπνευστεί και καθοδηγεί.

Γιατί, όπως φαίνεται, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος δεν σκοπεύει να αφήσει το «τιμόνι» τόσο εύκολα…

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης: «Κυβέρνηση ερασιτεχνών, άλλα λένε τον Σεπτέμβρη και άλλα γίνονται τον Οκτώβρη»

Politico: Την ώρα που ο ΟΗΕ καταδικάζει την επέκταση των ορυκτών καυσίμων, η Ελλάδα ξεκινά γεωτρήσεις

Μαρία Καρυστιανού: «Όχι» σε κόμμα, «ναι» σε κίνημα για να οργανωθεί η κοινωνική αντίδραση