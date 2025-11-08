Διαρκές πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποντάρισμα Ανδρουλάκη στην αυτοδιοίκηση κόντρα στον Τσίπρα

«Ο κ. Βορίδης δεν μπορεί να εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της νομιμότητας όταν επί των ημερών του ευνοήθηκαν πρακτικές που ζημίωσαν τους έντιμους αγρότες και το δημόσιο συμφέρον. Τουλάχιστον οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι μας αποκάλυψε ποιος είναι ο Μάκης» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση Βορίδη στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση και ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τη δική του λίστα με προτεινόμενους μάρτυρες.

Αναλυτικά η νέα λίστα μαρτύρων από ΠΑΣΟΚ:

Ξυλούρης Γιώργος

Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης

Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025

Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025

Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019

Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-2018

Τασούλης Αντώνης Διευθυντής Διεύθυνσης Πληρωμών (Λογιστήριο) ΟΠΕΚΕΠΕ

Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ

Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Ηρακλείου

Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ πρώην Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ

Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

Καλφούτζος Ηλίας, ΚΥΔ Θεσσαλίας

Ντογκούλης Δημήτρης, ΚΥΔ Θεσσαλίας

Μπουνάκης Νίκος ΚΥΔ Κρήτης

Χλύκας Νικόλαος ΚΥΔ Αττικής

Στρατάκης Ανδρέας, μέλος του Gaia Επιχειρείν – πρώην μέλος του ΔΣ του Gaia Απιχειρείν & άμισθος σύμβουλος υπουργού Βοριδη

Αντωνιάδης Χριστόδουλος Μέλος ΔΣ στη ΓΑΙΑ , πρώην τραπεζικό στέλεχος

Μόσχος Δημήτρης Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

Κακαβάς Νίκος – Υπάλληλος και Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

Δημήτρης Δημητριάδης – ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

Την ίδια ώρα σε κόντρα με την κυβέρνηση βρίσκεται και μεγάλο μέρος των αυτοδιοικητικών όπως αποτυπώθηκε στις τοποθετήσεις τους στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη. Στην ομιλία του απευθυνόμενος στους αυτοδιοικητικούς ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανρδουλάκης τόνισε: «Το σύνθημα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, επιτέλους αυτοδιοίκηση, είναι σύνθημα που αποτυπώνει γλαφυρά την ανάγκη του αυτοδιοικητικού κόσμου που ψάχνει στα αδιέξοδα που έχει επιβάλλει το επιτελικό κράτος του Μεγάρου Μαξίμου». Πρότεινε αλλαγές που αποτελούν ζητούμενα των δημάρχων εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα όπως την πιλοτική απόδοση μέρους των πόρων του ΕΝΦΙΑ στους ΟΤΑ. Πέρα από αυτό το μέτρο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων στις εξής θέσεις:

Καμία νέα αρμοδιότητα στους δήμους χωρίς αντίστοιχους τεχνικούς και οικονομικούς πόρους.

Μεταφορά σημαντικού κομματιού του κοινωνικού κράτους στους δήμους, που θα συνοδεύεται από σταθερό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Μεταφορά Ευρωπαϊκών Κονδυλίων στους δήμους προκειμένου να γίνουν παραγωγοί ενέργειας και να αποδεσμευτούν από τα καρτέλ της ενέργειας. Προτείνουμε τη στήριξη και ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων σε δημοτικό και κοινοτικό επίπεδο, γιατί πιστεύουμε ότι η ευημερία ενός δήμου προϋποθέτει την ενεργειακή αυτονομία του.

Θέσπισης τέλους ανθεκτικότητας στους ΟΤΑ για το νερό

Οικονομική στήριξη του κράτους στους δήμους ώστε σε συνεργασία με την κεντρική εξουσία να διαμορφώσουν προγράμματα κοινωνικών κατοικιών που θα προσφέρουν φτηνή στέγαση στους πολίτες.

Την συγκρότηση Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου των ΟΤΑ, ώστε να αποδεσμευτούν από τον έλεγχο της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας.

Αναπτυξιακό ειδικό νησιωτικό νομοσχέδιο

Απόδοση εθνικών αθλητικών κέντρων στους δήμους

Σε αυτό το πλαίσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τη διοίκηση της ΚΕΔΕ σε συνάντηση εργασίας προκειμένου να συζητήσουν όλα τα προβλήματα που έχουν οι αυτοδιοικητικοί. Η έμφαση που δίνει στην αυτοδιοίκηση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τυχαία. Η παράταξη του διατηρεί πολύ ισχυρές δυνάμεις σε δήμους και περιφέρειες που στις εθνικές εκλογές αποτελούν το κλειδί για να έρχεται ακόμα και στην πρώτη θέση κατά τόπους. Η αυτοδιοίκηση αποτέλεσε ζωτικό παράγοντας για τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ με ισχύ που του εξασφάλισε την πολιτική επιβίωση ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές για το κόμμα. Μπροστά στις νέες προκλήσεις που εμπεριέχουν και την δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, στην Χαριλάου Τρικούπη επιθυμούν να διατηρήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν στην αυτοδιοίκηση αλλά και στα σωματεία. Όπως σημειώνουν το ΠΑΣΟΚ είναι ένα καλά οργανωμένο κόμμα σε όλη την Ελλάδα, ειδικά στην περιφέρεια και στα νησιά με δίκτυα τόσο στην αυτοδιοίκηση όσο και στον συνδικαλισμό, κάτι που δεν κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας ούτε όταν ήταν Πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης

Ευάγγελος Τουρνάς: Αποχώρησε από τη θέση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Δεν θα αντικατασταθεί

«Σήμα συναγερμού» από τον Δούκα για τους Δήμους: «Είμαστε χειρότερα από πέρσι – Η κυβέρνηση εφαρμόζει νέα μέτρα υποβάθμισης»

Γαλάζιοι «εμφύλιοι» για ΟΠΕΚΕΠΕ: Βορίδης κατά Βάρρα, τον διαψεύδει κατηγορηματικά ο σύμβουλος του πρωθυπουργού – Προηγήθηκε «άδειασμα» Αυγενάκη από Γεωργαντά