Διαρκές πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποντάρισμα Ανδρουλάκη στην αυτοδιοίκηση κόντρα στον Τσίπρα

«Ο κ. Βορίδης δεν μπορεί να εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της νομιμότητας όταν επί των ημερών του ευνοήθηκαν πρακτικές που ζημίωσαν τους έντιμους αγρότες και το δημόσιο συμφέρον. Τουλάχιστον οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι μας αποκάλυψε ποιος είναι ο Μάκης» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση Βορίδη στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση και ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τη δική του λίστα με προτεινόμενους μάρτυρες.
Αναλυτικά η νέα λίστα μαρτύρων από ΠΑΣΟΚ:
Την ίδια ώρα σε κόντρα με την κυβέρνηση βρίσκεται και μεγάλο μέρος των αυτοδιοικητικών όπως αποτυπώθηκε στις τοποθετήσεις τους στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη. Στην ομιλία του απευθυνόμενος στους αυτοδιοικητικούς ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανρδουλάκης τόνισε: «Το σύνθημα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, επιτέλους αυτοδιοίκηση, είναι σύνθημα που αποτυπώνει γλαφυρά την ανάγκη του αυτοδιοικητικού κόσμου που ψάχνει στα αδιέξοδα που έχει επιβάλλει το επιτελικό κράτος του Μεγάρου Μαξίμου». Πρότεινε αλλαγές που αποτελούν ζητούμενα των δημάρχων εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα όπως την πιλοτική απόδοση μέρους των πόρων του ΕΝΦΙΑ στους ΟΤΑ. Πέρα από αυτό το μέτρο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων στις εξής θέσεις:
Σε αυτό το πλαίσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τη διοίκηση της ΚΕΔΕ σε συνάντηση εργασίας προκειμένου να συζητήσουν όλα τα προβλήματα που έχουν οι αυτοδιοικητικοί. Η έμφαση που δίνει στην αυτοδιοίκηση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τυχαία. Η παράταξη του διατηρεί πολύ ισχυρές δυνάμεις σε δήμους και περιφέρειες που στις εθνικές εκλογές αποτελούν το κλειδί για να έρχεται ακόμα και στην πρώτη θέση κατά τόπους. Η αυτοδιοίκηση αποτέλεσε ζωτικό παράγοντας για τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ με ισχύ που του εξασφάλισε την πολιτική επιβίωση ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές για το κόμμα. Μπροστά στις νέες προκλήσεις που εμπεριέχουν και την δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, στην Χαριλάου Τρικούπη επιθυμούν να διατηρήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν στην αυτοδιοίκηση αλλά και στα σωματεία. Όπως σημειώνουν το ΠΑΣΟΚ είναι ένα καλά οργανωμένο κόμμα σε όλη την Ελλάδα, ειδικά στην περιφέρεια και στα νησιά με δίκτυα τόσο στην αυτοδιοίκηση όσο και στον συνδικαλισμό, κάτι που δεν κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας ούτε όταν ήταν Πρωθυπουργός.
