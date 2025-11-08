search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 18:48
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2025 17:26

Κωνσταντάρας για ταινία – αφιέρωμα στη Βουγιουκλάκη: «Αν ήθελε ο σκηνοθέτης να φαντασιωθεί, να το έκανε σπίτι του»

08.11.2025 17:26
aliki-vougiouklaki-new

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πειραματική ταινία «Θηλυκό», που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και οποία είναι βασισμένη στο μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρεις ηθοποιούς που ενσαρκώνουν την αείμνηστη ηθοποιό στη σκηνή, στις συνεντεύξεις και στις ιδιωτικές της στιγμές.

«Υπάρχουν πραγματικά σκληρές σκηνές στην ταινία, ερωτικές σκηνές και γυμνό», σχολίασε ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» πριν προβληθούν οι συνεντεύξεις με τις πρωταγωνίστριες.

«Η ταινία έχει πάρα πολύ προκλητικές σκηνές, εγώ θα πω από μόνος μου soft ερωτική ταινία. Θεωρώ ότι θα έχει σήμανση ακατάλληλη, από αυτά που μας περιγράφει η δεύτερη πρωταγωνίστρια. Αν ήθελε να φαντασιωθεί ο σκηνοθέτης, να το έκανε σπίτι του», ανέφερε από την πλευρά του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Διαβάστε επίσης:

«Που@@@@ς παντού»: Τα γαλλικά του Κωστόπουλου «πάγωσαν» την Τσολάκη (Video)

Αντωνά για Λιάγκα: «Τον επηρεάζουν τα σχόλια για την εμφάνισή του – Γίνεται στόχος επειδή είναι καυστικός ο λόγος του»

«Μου στήσατε αυτή την παγίδα»: Ο Γκλέτσος «την είπε» στη Χρηστίδου – Η απάντηση για τον καβγά με τη Μουτίδου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Στους 134 οι νεκροί στη Βραζιλία από την κατάρρευση του φράγματος - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στους 6 οι νεκροί και πάνω από 400 οι τραυματίες από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο

usa1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε μπαρ στην Τάμπα – 4 νεκροί και 11 τραυματίες

xaritsis_7_6
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης στην ΚΕ της Νέας Αριστεράς: Προοδευτικό μέτωπο και κοινό ψηφοδέλτιο – Εσωτερικό δημοψήφισμα αν υπάρχει «ριζική διαφωνία»

chris_wright
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Ράιτ στην Τουρκία: «Ελπίζω να μη σταθεί εμπόδιο»

beig1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Όλα τα αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ στην αγορά της Ελλάδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

vyzantino mouseio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 18:41
Στους 134 οι νεκροί στη Βραζιλία από την κατάρρευση του φράγματος - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στους 6 οι νεκροί και πάνω από 400 οι τραυματίες από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο

usa1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε μπαρ στην Τάμπα – 4 νεκροί και 11 τραυματίες

xaritsis_7_6
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης στην ΚΕ της Νέας Αριστεράς: Προοδευτικό μέτωπο και κοινό ψηφοδέλτιο – Εσωτερικό δημοψήφισμα αν υπάρχει «ριζική διαφωνία»

1 / 3