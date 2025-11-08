Κωνσταντάρας για ταινία – αφιέρωμα στη Βουγιουκλάκη: «Αν ήθελε ο σκηνοθέτης να φαντασιωθεί, να το έκανε σπίτι του»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πειραματική ταινία «Θηλυκό», που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και οποία είναι βασισμένη στο μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρεις ηθοποιούς που ενσαρκώνουν την αείμνηστη ηθοποιό στη σκηνή, στις συνεντεύξεις και στις ιδιωτικές της στιγμές.

«Υπάρχουν πραγματικά σκληρές σκηνές στην ταινία, ερωτικές σκηνές και γυμνό», σχολίασε ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» πριν προβληθούν οι συνεντεύξεις με τις πρωταγωνίστριες.

«Η ταινία έχει πάρα πολύ προκλητικές σκηνές, εγώ θα πω από μόνος μου soft ερωτική ταινία. Θεωρώ ότι θα έχει σήμανση ακατάλληλη, από αυτά που μας περιγράφει η δεύτερη πρωταγωνίστρια. Αν ήθελε να φαντασιωθεί ο σκηνοθέτης, να το έκανε σπίτι του», ανέφερε από την πλευρά του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

