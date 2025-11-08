Νέα Αριστερά: Το συνέδριο και ο «διχασμός» για τις συμμαχίες στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, σήμερα και αύριο

Οι συνεργασίες είναι το θέμα που εξακολουθεί να διχάζει τη Νέα Αριστερά, και αναμένεται να κυριαρχήσει στην ατζέντα τους επικείμενου Προγραμματικού Συνεδρίου, που κατά πληροφορίες προτείνεται να γίνει τελικά στις 22 Ιανουαρίου του 2026.

Στη διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένεται να συζητηθεί το θέμα των συνεργασιών και να διαπιστωθεί αν επαναβεβαιώνονται οι συσχετισμοί του περασμένου Απριλίου, όπου στα όργανα την πλειοψηφία κατέγραψε η άποψη των Σακελλαρίδη – Τσακαλώτου, ουσιαστικά κατά μιας άμεσης συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ την οποία πρότεινε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Έκτοτε, τα ποσοστά της Νέας Αριστεράς μένουν καθηλωμένα γύρω στο 1,5% – 2% χωρίς να επιτρέπουν προοπτική εισόδου στη Βουλή, αλλά κατά τα λοιπά έχει κυλήσει αρκετό νερό στο αυλάκι, οι εξελίξεις έχουν τρέξει και στο κάδρο πλέον μπαίνει και η «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Αλέξης Χαρίτσης που μιλά για συνεργασίες «χωρίς αποκλεισμούς» και υπό προγραμματικές προϋποθέσεις, πλέον εκτός από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για το «κόμμα Τσίπρα», αν και όταν εμφανιστεί. Η άποψη αυτή, με βάση τους συσχετισμούς του Απριλίου, έχει την πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά όχι στα εσωκομματικά όργανα, όπως το Πολιτικό Γραφείο και η Κεντρική Επιτροπή.

Στον αντίποδα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος ασκεί σκληρή κριτική στον Τσίπρα, συσπειρώνοντας γύρω του όσους απορρίπτουν το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού (όπως η πλειονότητα των στελεχών της Ομπρέλας), αναμένεται να προτείνει, σύμφωνα με πληροφορίες, την αυτόνομη πορεία της Νέας Αριστεράς και την προοπτική συνεργασιών με ριζοσπαστικό αριστερό πρόσημο. Χωρίς πάντως, όπως λένε στελέχη, να προσδιορίζει δυνάμεις στις οποίες θα στραφεί για συνεργασία (πχ το ΜέΡΑ25, καθώς αυτό φαίνεται να απορρίπτει την προοπτική της σύγκλισης).

Στη συνεδρίαση εκτός από την οριστικοποίηση της ημερομηνίας του Συνεδρίου αναμένεται να αποφασιστεί και το αν αυτό θα διεξαχθεί με τους παλιούς συνέδρους ή θα εκλέξει νέους.

