Super League: Στο Αγρίνιο η «εκκίνηση» της 10ης αγωνιστικής

Με την αναμέτρηση του Παναιτωλικού με την ΑΕΛ ανοίγει το απόγευμα (17:00) η «αυλαία» της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Από ήττες έρχονται οι δύο ομάδες που τίθενται αντιμέτωπες στο Αγρίνιο.

Τα «καναρίνια» γνώρισαν την πρώτη ήττα τους με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο, στο 1-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με γκολ στις καθυστερήσεις.

Το «αλογάκι», από την πλευρά του, δεν μπόρεσε να αντισταθεί -ούτε αυτό- στις ορέξεις του εκπληκτικού Λεβαδειακού, με την ομάδα του Στέλιου Μαλεζά να έχει και ζητήματα εσωτερικής φύσεως.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

17:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – ΑΕΛ



Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

15:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Αστέρας Τρίπολης

15:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Ολυμπιακός

17:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

17:30 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – ΑΕΚ

19:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Βόλος ΝΠΣ

21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

