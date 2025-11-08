Τραγωδία στη Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Τους κατάλαβαν από τη μυρωδιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νεκροί στο σπίτι στη Ραφήνα εντοπίστηκαν 80χρονη και ο 55χρονος γιος της.
Η πόρτα του σπιτιού δεν είχε παραβιαστεί και στον χώρο δεν υπήρχαν ίχνη πάλης, ωστόσο μέχρι στιγμής όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Ο δρόμος που βρίσκεται το σπίτι αποκλείστηκε με κορδέλες της αστυνομίας για πολλές ώρες.
Η ηλικιωμένη και ο γιος της ζούσαν μόνοι τους, έχοντας ελάχιστες κοινωνικές επαφές. Οι γείτονες κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά από τη δυσοσμία και ειδοποίησαν την αστυνομία.
Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος του ενός να προκάλεσε αδυναμία του άλλου να ζητήσει βοήθεια, σύμφωνα με το rpn.gr.
Διαβάστε επίσης
Βορίζια: Εξετάζεται εμπλοκή τρίτης οικογένειας στην κατασκευή της βόμβας – Κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε στο μακελειό
Άγριο έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Μπαίνουν το Σάββατο οι πρώτοι αστυνομικοί στους καταυλισμούς: Έρευνες σε σπίτια και 24ωρη παρουσία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.