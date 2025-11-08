search
08.11.2025
08.11.2025

Τραγωδία στη Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Τους κατάλαβαν από τη μυρωδιά

08.11.2025 00:30
Νεκροί στο σπίτι στη Ραφήνα εντοπίστηκαν 80χρονη και ο 55χρονος γιος της.

Η πόρτα του σπιτιού δεν είχε παραβιαστεί και στον χώρο δεν υπήρχαν ίχνη πάλης, ωστόσο μέχρι στιγμής όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Ο δρόμος που βρίσκεται το σπίτι αποκλείστηκε με κορδέλες της αστυνομίας για πολλές ώρες.

Η ηλικιωμένη και ο γιος της ζούσαν μόνοι τους, έχοντας ελάχιστες κοινωνικές επαφές. Οι γείτονες κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά από τη δυσοσμία και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος του ενός να προκάλεσε αδυναμία του άλλου να ζητήσει βοήθεια, σύμφωνα με το rpn.gr.

