Τραγωδία στη Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Τους κατάλαβαν από τη μυρωδιά

Νεκροί στο σπίτι στη Ραφήνα εντοπίστηκαν 80χρονη και ο 55χρονος γιος της.

Η πόρτα του σπιτιού δεν είχε παραβιαστεί και στον χώρο δεν υπήρχαν ίχνη πάλης, ωστόσο μέχρι στιγμής όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Ο δρόμος που βρίσκεται το σπίτι αποκλείστηκε με κορδέλες της αστυνομίας για πολλές ώρες.

Η ηλικιωμένη και ο γιος της ζούσαν μόνοι τους, έχοντας ελάχιστες κοινωνικές επαφές. Οι γείτονες κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά από τη δυσοσμία και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος του ενός να προκάλεσε αδυναμία του άλλου να ζητήσει βοήθεια, σύμφωνα με το rpn.gr.

Διαβάστε επίσης

Βορίζια: Εξετάζεται εμπλοκή τρίτης οικογένειας στην κατασκευή της βόμβας – Κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε στο μακελειό

Άγριο έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο

Μπαίνουν το Σάββατο οι πρώτοι αστυνομικοί στους καταυλισμούς: Έρευνες σε σπίτια και 24ωρη παρουσία