Σαμαράς για ενεργειακή πολιτική: «Ευτυχώς που ενδιαφέρθηκε η Chevron»

Ερωτηθείς για το ζήτημα της ακρίβειας, ο Αντώνης Σαμαράς την απέδωσε κατά κύριο λόγο στο υψηλό ενεργειακό κόστος, κάνοντας, μάλιστα, λόγο για «λάθος ενεργειακή πολιτική», και εξηγώντας ότι «το ενεργειακό μείγμα είναι λάθος. Ακόμα και το χρηματιστήριο ενέργειας είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος δομημένο. Γιατί ουσιαστικά κλειδώνει την κάθε στιγμή στην ψηλότερη τιμή. Και έτσι ποιος ευνοείται; Η αισχροκέρδεια».

Μένοντας στην ενεργειακή πολιτική, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «μεγάλο ζήτημα είναι η ενεργειακή μας αυτονομία, αλλά και η εξαγωγή ενέργειας. Και ασφαλώς θα γίνει με γεωτρήσεις, όπως είχαμε ξεκινήσει τις άδειες στην κυβέρνησή μου το 2012 με 2015, και ύστερα τις διέκοψαν δηλώνοντας τότε ότι όλοι ήταν υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, λες και δεν θα μπορούσαμε εμείς να εξορύξουμε και να εξαγάγουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία αγοράζει φυσικό αέριο απ’ τη Ρωσία, απ’ το Κατάρ κ.λπ. Και όταν βγήκε τελικά ο “μπαμπούλας” ο Τραμπ, που είπε το περίφημο “drill baby drill”, το θυμάστε, έκαναν μια ωραία κωλοτούμπα και θυμήθηκαν τις εξορύξεις στα οικόπεδα που είχαμε απ’ το 2014 οριοθετήσει. Ό,τι να ‘ναι!»

«Ευτυχώς, τουλάχιστον, που ενδιαφέρθηκε η Chevron», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε: «Η Ευρώπη πρέπει να συνέλθει η ίδια η Ευρώπη ως προς την ενεργειακή της πολιτική, να μετακινηθεί στον ρεαλισμό, να ακολουθήσει αυτό που ήδη κάνει σήμερα η Αμερική. Να το πω ξανά: Έρχεται μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος. Όποιος δεν παράγει τα δικά του τρόφιμα και τη δική του ενέργεια θα αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες».

