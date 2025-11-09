Σοκ στη Νιγηρία: Οπαδός επιτέθηκε σε ποδοσφαιρική και του έκοψε τον λαιμό

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Νιγηρία, όταν ένας οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό τον ποδοσφαιριστή Νάνα Κουάμε. Ευτυχώς, ο 22χρονος αθλητής διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό, που επιβεβαιώνει την ανησυχητική έξαρση της βίας στα γήπεδα της Αφρικής, συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Κατσίνα Γιουνάιτεντ και της Μπαράου. Στο 69ο λεπτό, μετά την ισοφάριση της Μπαράου σε 1-1, με τον Νιγηριανογκανέζο Κουάμε να έχει συμμετοχή στη φάση του γκολ, οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας εισέβαλαν στο γήπεδο.

Μέσα στο χάος, ένας από αυτούς επιτέθηκε στον 22χρονο παίκτη, προκαλώντας του τραύμα στον λαιμό. Η άμεση επέμβαση του ιατρικού προσωπικού και η παρουσία ασθενοφόρου στο γήπεδο αποδείχθηκαν σωτήριες. Ο Κουάμε δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, πριν μεταφερθεί για περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τραύμα δεν ήταν βαθύ, αλλά ούτε και επιπόλαιο. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, μιλώντας μετά το συμβάν, εξέφρασε την ανακούφισή του που απέφυγε τα χειρότερα.

Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά και, αφού εκτονώθηκε η ένταση, συνεχίστηκε μέχρι τη λήξη του, με το τελικό σκορ να παραμένει 1-1 και τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς.

