ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 16:22
10.11.2025 15:48

CrediaBank – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ): Υποβολή αιτήματος εκταμίευσης της δεύτερης δόσης

10.11.2025 15:48
Η CrediaBank ανακοινώνει την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση εκταμίευσης της δεύτερης δόσης, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Τράπεζας στο Δανειακό Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του Προγράμματος, η CrediaBank έχει ήδη χρηματοδοτήσει βιώσιμα επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού άνω των €200 εκατ., καλύπτοντας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας – με ιδιαίτερη έμφαση στην Περιφέρεια και στους στρατηγικούς πυλώνες του ΤΑΑ:

  • Πράσινη μετάβαση
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός
  • Εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Με σαφή στρατηγική για την ενίσχυση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, η CrediaBank στοχεύει στην άμεση απορρόφηση των πόρων της δεύτερης δόσης του ΤΑΑ και στη διατήρηση της ενεργού στήριξης των επενδύσεων που μετασχηματίζουν την ελληνική οικονομία.  

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της διαδικασίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, είτε μέσω επικοινωνίας με τον αρμόδιο συνεργάτη τους στην Τράπεζα, είτε επισκεπτόμενες την ιστοσελίδα της CrediaBank: Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – CrediaBank.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο της CrediaBank ως μια ευέλικτη, αξιόπιστη, δυναμική και σύγχρονη τράπεζα, που προσφέρει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες τα εφόδια που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, με πρακτικές χρηματοοικονομικές λύσεις.

Μάθετε περισσότερα στο www.crediabank.com

1 / 3