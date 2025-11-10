search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 16:23
10.11.2025 15:36

Φάμελλος: Με σπασμένα τα φρένα τρέχουν τα κέρδη των 4 τραπεζών και το 2025

10.11.2025 15:36
«Με σπασμένα τα φρένα τρέχουν τα κέρδη των 4 τραπεζών και το 2025», σχολιάζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Μετά τα υπέρογκα περυσινά κέρδη των 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, το πρώτο 9μηνο του 2025 γράφουν κέρδη 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ!», σημειώνει, τονίζοντας πως «τα προκλητικά υψηλά κέρδη των τραπεζών δεν απεικονίζουν την ευρωστία της ελληνικής οικονομίας, όπως παρουσιάζουν οι τραπεζίτες και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά την αφαίμαξη της οικονομίας και των νοικοκυριών».

«Από την άλλη, η ισχυρή αύξηση εσόδων των τραπεζών από προμήθειες αποδεικνύει την υποκρισία της κυβέρνησης που επέβαλε ρυθμίσεις “χάδι”», υπογραμμίζει και καταλήγει:

«Απαιτούνται ριζικά μέτρα από την Πολιτεία, αυστηρός έλεγχος και ρύθμιση της τραπεζικής αγοράς, με μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου και των προμηθειών, διότι αυτά τα δισεκατομμύρια λείπουν από τον τζίρο της αγοράς, τις επενδύσεις και τις αμοιβές επαγγελματιών και εργαζομένων».

