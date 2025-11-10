Η «Διαβολοβδομάδα» Νο4 της EuroLeague στο παρκέ του Novasports!

H EuroLeague συνεχίζεται με την 10 η αγωνιστική (Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR & Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις) και την 11 η αγωνιστική (Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός AKTOR & Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός)

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Το EuroCup είναι σε εξέλιξη με την 7η αγωνιστική και Άρης Betsson-Μπαχτσεσεχίρ και Λόντον Λάιονς-Πανιώνιος Cosmorama Travel

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2025. Η 4η «Διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερης όλων των εποχών, ετοιμάζεται να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στο παρκέ του Novasports!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει δύο εκτός έδρας αποστολές σε Παρίσι και Μαδρίτη, κόντρα στην Παρί (11/11, 22:00) και στη Ρεάλ (13/11, 21:45), ενώ ο Ολυμπιακός αρχικά θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ τη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15) και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για το Μιλάνο για την αναμέτρηση με την Αρμάνι (14/11, 21:30).

Το EuroCup συνεχίζεταιμε την 7η αγωνιστική οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων, Άρης Betsson-Μπαχτσεσεχίρ (11/11, 20:00) και Λόντον Λάιονς-Πανιώνιος Cosmorama Travel (12/11, 21:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τρίτη 11 Νοεμβρίου

18:00 EuroLeague – 10η αγωνιστική: Ντουμπάι-Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:00 EuroCup – 7η αγωνιστική: Άρης Betsson-Μπαχτσεσεχίρ Novasports4 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

21:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

21:00 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Μονακό Novasports2 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Αναντολού Εφές Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

22:00 EuroLeague: Παρί-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

24:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

19:00 EuroCup: Μπεσίκτας-Τρέντο Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:30 EuroCup: Λόντον Λάιονς-Πανιώνιος Cosmorama Travel Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Μπαρτσελόνα Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Βιλερμπάν Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

20:30 Playmakers – Α΄μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

21:00 EuroLeague – 11η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Μονακό Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:45 EuroLeague: Παρί-Βαλένθια Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

22:00 EuroLeague: Μακάμπι-Μπασκόνια Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

23:45 Playmakers – B΄μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

18:00 EuroLeague: Ντουμπάι-Ζάλγκιρις Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

19:00 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Μπάγερν Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Παρτίζαν Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Βίρτους Μπολόνια Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

23:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

