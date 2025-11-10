Η «Διαβολοβδομάδα» Νο4 της EuroLeague στο παρκέ του Novasports!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2025. Η 4η «Διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερης όλων των εποχών, ετοιμάζεται να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στο παρκέ του Novasports!
Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει δύο εκτός έδρας αποστολές σε Παρίσι και Μαδρίτη, κόντρα στην Παρί (11/11, 22:00) και στη Ρεάλ (13/11, 21:45), ενώ ο Ολυμπιακός αρχικά θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ τη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15) και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για το Μιλάνο για την αναμέτρηση με την Αρμάνι (14/11, 21:30).
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Το EuroCup συνεχίζεταιμε την 7η αγωνιστική οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων, Άρης Betsson-Μπαχτσεσεχίρ (11/11, 20:00) και Λόντον Λάιονς-Πανιώνιος Cosmorama Travel (12/11, 21:30).
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports
Τρίτη 11 Νοεμβρίου
18:00 EuroLeague – 10η αγωνιστική: Ντουμπάι-Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
20:00 EuroCup – 7η αγωνιστική: Άρης Betsson-Μπαχτσεσεχίρ Novasports4 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα
21:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
21:00 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Μονακό Novasports2 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Αναντολού Εφές Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
22:00 EuroLeague: Παρί-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
24:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου
19:00 EuroCup: Μπεσίκτας-Τρέντο Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου
21:30 EuroCup: Λόντον Λάιονς-Πανιώνιος Cosmorama Travel Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Μπαρτσελόνα Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Βιλερμπάν Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου
20:30 Playmakers – Α΄μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
21:00 EuroLeague – 11η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Μονακό Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
21:45 EuroLeague: Παρί-Βαλένθια Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
22:00 EuroLeague: Μακάμπι-Μπασκόνια Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
23:45 Playmakers – B΄μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου
18:00 EuroLeague: Ντουμπάι-Ζάλγκιρις Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
19:00 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Μπάγερν Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Παρτίζαν Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Βίρτους Μπολόνια Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
23:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
