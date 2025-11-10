Ιωάννινα: Η νύχτα έγινε… μέρα από τις αστραπές (Video)

Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» περιοχές της Δυτικής Ελλάδας που έχουν δεχτεί μεγάλο όγκο νερού. Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν και τη Δευτέρα, όπου θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και τις Μακεδονίας βρέχει ενώ οι σταθμού του Meteo στη Δρακολίμνη Γράμμου και στο Καϊμακτσαλάν καταγράφουν χιονόνερο.

Έντονη είναι και η κεραυνική δραστηριότητα στην Ήπειρο, όπως φαίνεται σε βίντεο του epirus-tv-news.gr.

Κεραυνοί στα Ιωάννινα:

Διαβάστε επίσης:

Ποδαρικό με κακοκαιρία για τη νέα εβδομάδα: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Κέρκυρα: Αιωνόβιο δέντρο ξεριζώθηκε και πλάκωσε 3 αμάξια – Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία και στην Λακωνία

Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη