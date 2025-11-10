search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 00:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 00:15

Ιωάννινα: Η νύχτα έγινε… μέρα από τις αστραπές (Video)

10.11.2025 00:15
epirous

Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» περιοχές της Δυτικής Ελλάδας που έχουν δεχτεί μεγάλο όγκο νερού. Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν και τη Δευτέρα, όπου θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και τις Μακεδονίας βρέχει ενώ οι σταθμού του Meteo στη Δρακολίμνη Γράμμου και στο Καϊμακτσαλάν καταγράφουν χιονόνερο.

Έντονη είναι και η κεραυνική δραστηριότητα στην Ήπειρο, όπως φαίνεται σε βίντεο του epirus-tv-news.gr.

Κεραυνοί στα Ιωάννινα:

Διαβάστε επίσης:

Ποδαρικό με κακοκαιρία για τη νέα εβδομάδα: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Κέρκυρα: Αιωνόβιο δέντρο ξεριζώθηκε και πλάκωσε 3 αμάξια – Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία και στην Λακωνία

Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panathinaikos-paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Ο Παναθηναϊκός έριξε από την κορυφή τον ΠΑΟΚ και μείωσε την διαφορά

epirous
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Η νύχτα έγινε… μέρα από τις αστραπές (Video)

ChristianBrueckner
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν μπορεί να φύγει από τη Γερμανία, με δικαστική απόφαση – Τώρα ζει σε μια σκηνή σε πάρκο

macheri1
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Νιγηρία: Οπαδός επιτέθηκε σε ποδοσφαιρική και του έκοψε τον λαιμό

malaysia migrants
ΚΟΣΜΟΣ

Βυθίστηκε σκάφος στη Μαλαισία που μετέφερε 90 μετανάστες – Ανασύρθηκαν 7 πτώματα, έχουν διασωθεί 13 άνθρωποι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 00:36
panathinaikos-paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Ο Παναθηναϊκός έριξε από την κορυφή τον ΠΑΟΚ και μείωσε την διαφορά

epirous
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Η νύχτα έγινε… μέρα από τις αστραπές (Video)

ChristianBrueckner
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν μπορεί να φύγει από τη Γερμανία, με δικαστική απόφαση – Τώρα ζει σε μια σκηνή σε πάρκο

1 / 3