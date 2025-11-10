Μέτρα του… αέρα για οπλοκατοχή, πιο κοντά σε (κανονικό δεξιό) κόμμα ο Σαμαράς, το μήνυμα Δαμανάκη για ελληνοτουρκικό φλερτ και το γαλάζιο κάζο με τους δημάρχους    

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

«Μπαμ ηκούσθη στον αέρα / Πλην τα βόλια πήγαν πέρα»…

Δεν είναι οίστρος ποιητικός, προς εξευμενισμό της άνοστης Δευτέρας – μην πάει το μυαλό σας σε τέτοια, όλες οι μέρες έχουν τη χάρη τους.

Πολιτικό σχόλιο είναι για τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί περιστολής της παράνομης (και νόμιμης θα έλεγα) οπλοκατοχής στην Κρήτη, εξ αφορμής του φονικού στα Βορίζια.

Σαν να λέμε «μία τρύπα στο νερό» με χιλιοειπωμένα πράγματα, που λίγο μετά ξεχνιούνται – πέραν από το μη ρεαλιστικό και εξαιτίας της έλλειψης διαχρονικής πολιτικής βούληση, των μέτρων.

– Για να μην προσθέσουμε και το επιπρόσθετο μπέρδεμα με τις απόψεις που λένε να το κάνουμε… φαρ ουέστ αμερικάνικο το νησί και να τους αφήσουμε να κυκλοφορούν όλοι με κουμπούρια. Θα είχε γούστο ένα ντιμπέιτ Μιχάλη Χρυσοχοίδη – Άδωνι Γεωργιάδη επί του θέματος. Ντιμπέιτ κανονικό, όχι να τραβήξουν όπλα έτσι;

Πιο κοντά σε κόμμα Σαμαρά

Με ψυχραιμία θα πάρει τις αποφάσεις του ο Αντώνης Σαμαράς για το εάν θα κάνει κόμμα ή όχι.

Έτσι ακριβώς το είπε χθες στον ΑΝΤ1 ο Αντώνης Σαμαράς και αυτό είναι μία έμμεση παρότρυνση να το δούμε και εμείς με ψυχραιμία.

Αίσθηση πρώτη λοιπόν: Ο Σαμαράς μίλησε σαν αρχηγός (άλλου) κόμματος, που ουδεμία σχέση έχει με τη σημερινή ΝΔ.

Κόμμα μασίφ δεξιό, υπερσυντηρητικό και ό,τι πιο κοντά σε… Τραμπ έχουμε δει στην ελληνική πολιτική σκηνή – με σκληρές θέσεις στα εθνικά, στο μεταναστευτικό και τη λεγόμενη woke ατζέντα, υπέρ των γεωτρήσεων και μία σειρά άλλα.

Αίσθηση δεύτερη: Ο Σαμαράς τα είπε αυτά που ήθελε να πει. Επανασυνδέθηκε τρόπον τινά με την παραδοσιακή βάση γαλάζιας παράταξης. Θα περιμένει τώρα να μετρηθεί η απήχηση της παρέμβασής του. Και επειδή έχει ακροατήριο αυτός ο λόγος, ευελπιστεί ότι ανοίγει πλέον και ουσιαστικά ο δρόμος για το νέο κόμμα.

Αίσθηση Τρίτη και υποκειμενική εντελώς, ανεξαρτήτως της συμφωνίας ή διαφωνίας με τα λεγόμενα: Ο Σαμαράς έδειξε σε εξαιρετική φόρμα, με διαύγεια και ενημέρωση για όλα. Διαπίστωση που αποτελεί και «απάντηση» σε όσους λένε ότι «είναι μεγάλος».

– Από τις πρώτες πληροφορίες, μία ανησυχία στο Μαξίμου υπάρχει. Την κρύβουν, αλλά δεν κρύβεται. Όμως αυτοί που επίσης θα έπρεπε να ανησυχούν, ίσως περισσότερο κι από το Μαξίμου, είναι οι… δεξιά της ΝΔ. Βελόπουλος, Λατινοπούλου και άλλες δυνάμεις…

Συμπερασματικά, ο Σαμαράς «είπε» ότι θα πάει για νέο κόμμα χωρίς να το πει.

Ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας Τουρκίας…

Μία έντονη κινητικότητα διακρίνω τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τις ενεργειακές συμφωνίες που συνάπτονται και την ενεργή εμπλοκή του αμερικάνικου παράγοντα.

To Σάββατο βγήκε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και μίλησε για… «δημιουργία Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου με έδρα τις ΗΠΑ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «η ανάπτυξη της ενέργειας δημιουργεί καλύτερους γείτονες». Δεν ξέρω τι εννοεί – δεκτή οποιαδήποτε βοήθεια – αλλά σαν να λέει «συνεργαστείτε».

Την Κυριακή εμφανίστηκε η Μαρία Δαμανάκη να υπερθεματίζει για συζητήσεις με τους Τούρκους ώστε να συμφωνηθούν χωρικά ύδατα και θαλάσσιες ζώνες, αλλά και να δημιουργηθεί ένα κοινό θαλάσσιο πάρκο.

Όλα αυτά σαν να φτιάχνουν «κλίμα», δεν συμφωνείτε; «Κλίμα» με ποιο στόχο θα φανεί…

Ο Δούκας προσγείωσε (ξανά) την κυβέρνηση

Το συνέδριο των δημάρχων στην Αλεξανδρούπολη έκρυβε οδυνηρές εκπλήξεις για την κυβέρνηση.

Περίπου οι μισοί γαλάζιοι δήμαρχοι της γύρισαν την πλάτη και απέφυγαν να ψηφίσουν το ψήφισμα της παράταξης που ελέγχεται από την κυβέρνηση. Το ψήφισμα πλειοψήφησε μεν, αλλά όχι με 50% συν 1 και έτσι καταγράφηκε η πρώτη ήττα για τη ΝΔ στο πεδίο αυτό. Το οποίο έχει τη σημασία του καθώς οι δήμαρχοι «πιάνουν» τις διαθέσεις της κοινωνίας και στέλνουν το μήνυμα.

Το ότι απέναντι βρέθηκε ένα ενιαίο μέτωπο κεντροαριστερών δυνάμεων με επικεφαλής τον Χάρη Δούκα, που παραλίγο να πλειοψηφήσουν, είναι το άλλο μήνυμα. Ο δήμαρχος της Αθήνας γίνεται ο «κακός δαίμονας» για την κυβέρνηση.

– Μαθαίνω ότι τα χειρότερα έρχονται τον Δεκέμβριο, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των δημάρχων, ανεξαρτήτως χρώματος, εναντιώνονται σε αυτή την περίεργη ιδέα του υπουργού Λιβάνιου για κατάργηση του δεύτερου γύρου.

«Όχι συναλλαγές για τις συναλλαγές»

Πολλά έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για πιθανή κίνηση της Εθνικής Τράπεζας στον ασφαλιστικό τομέα — με σενάρια περί εξαγοράς να φουντώνουν ξανά. Ωστόσο, στην ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα, ο Παύλος Μυλωνάς φρόντισε να ρίξει… κρύο νερό στις προσδοκίες.

«Αναζητούμε τη δημιουργία αξίας, όχι συναλλαγές απλώς για να λέμε ότι κάναμε συναλλαγές», απάντησε κοφτά στις ερωτήσεις για τα deals, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εποχές των επιδείξεων και των «μεγάλων κινήσεων» χωρίς ουσία έχουν περάσει.

Ο επικεφαλής της ΕΤΕ κράτησε κλειστά τα χαρτιά του για το μέλλον στον ασφαλιστικό τομέα, αρκούμενος να πει ότι οι διαπραγματεύσεις με το CVC για το υπόλοιπο 10% της Εθνικής Ασφαλιστικής συνεχίζονται. Και, προς απογοήτευση των αναλυτών, ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει «ιδιαίτερες ευκαιρίες για εξαγορές» στην Ελλάδα — τουλάχιστον για την ώρα.

Βέβαια, η ατάκα «όχι συναλλαγές για τις συναλλαγές» σηκώνει πολλές ερμηνείες… Ίσως και μια μικρή μπηχτή για τα πολλά deals που βλέπουμε τελευταία στην αγορά, όπου κάποιοι φαίνεται να κυνηγούν περισσότερο τις εντυπώσεις παρά την αξία.

