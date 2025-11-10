«Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω» -Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για τα γενέθλια της αδελφής του, Λένας

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας, για την αδελφή του Λένα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

«Σήμερα (σ.σ. 10 Νοεμβρίου) θα είχες γενέθλια. Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω. Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή.

Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει…αλλά μου λείπεις…και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα», έγραψε στο Facebook ο Κώστας Σαμαράς, συνοδεύοντας το μήνυμά του με μία κοινή τους φωτογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 7 Αυγούστου, σε ηλικία 34 ετών, από ανακοπή στο Σισμανόγλειο.

