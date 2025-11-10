search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 12:04
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 10:00

«Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω» -Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για τα γενέθλια της αδελφής του, Λένας

10.11.2025 10:00
kostas samaras new

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας, για την αδελφή του Λένα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

«Σήμερα (σ.σ. 10 Νοεμβρίου) θα είχες γενέθλια. Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω. Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή.

Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει…αλλά μου λείπεις…και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα», έγραψε στο Facebook ο Κώστας Σαμαράς, συνοδεύοντας το μήνυμά του με μία κοινή τους φωτογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 7 Αυγούστου, σε ηλικία 34 ετών, από ανακοπή στο Σισμανόγλειο.

Διαβάστε επίσης

Παραμένουν «αγκάθι» τα ΕΛΤΑ

Κυβερνητικό «ουδέν σχόλιον» για τη συνέντευξη Σαμαρά

Καταδίκη για το γκαζάκι ασφαλώς, αλλά παιδικός σταθμός στις 6 το πρωί Σαββάτου;


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα σαρώνει στην Αττική – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

tetei – pantelidis 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Ο Τεττέη κλήθηκε από τον Γιοβάνοβιτς

ekthesi1-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Νηρηίδων Όνειρα»: Η έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Σταμάτη στον «Μπλε Τοίχο» του ΣΚΑΖΗ Café στο Παγκράτι

genna_new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικό επίτευγμα στην Ελλάδα: 40χρονη γέννησε το δεύτερο παιδί της μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

dasos new
ΚΟΣΜΟΣ

COP30: Χωρίς τον Τραμπ η διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στον Αμαζόνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για απιστία: «Είναι εξαπάτηση - Το σκέφτομαι αν πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 12:04
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα σαρώνει στην Αττική – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

tetei – pantelidis 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Ο Τεττέη κλήθηκε από τον Γιοβάνοβιτς

ekthesi1-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Νηρηίδων Όνειρα»: Η έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Σταμάτη στον «Μπλε Τοίχο» του ΣΚΑΖΗ Café στο Παγκράτι

1 / 3