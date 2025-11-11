search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

11.11.2025

Αποστάσεις Μαρινάκη από τις απόψεις Άδωνι για την οπλοκατοχή

Πέρασε στα «ψιλά» – κυρίως λόγω των πολλών ερωτήσεων για τη συνέντευξη Σαμαρά – αλλά στο χθεσινό briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης πήρε σαφείς αποστάσεις από τις απόψεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της οπλοκατοχής… όπως Αμερική.

«Η θέση της κυβέρνησης είναι να μπουν ακόμη περισσότεροι και πιο αυστηροί περιορισμοί και να σταματήσει αυτή η λογική ότι αυτό είναι μαγκιά. Ούτε μαγκιά είναι, ούτε λεβεντιά», είπε ο Π. Μαρινάκης, αναφερόμενος μεν στην Κρήτη, αλλά κάνοντας γενικότερο σχόλιο.

Προσέθεσε, δε, ότι «ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε προσωπικές του απόψεις, οι οποίες είναι γνωστές και διαχρονικές. Είναι απολύτως σεβαστές, αλλά η πολιτική της Κυβέρνησης περιγράφεται σε όσα ήδη έχει ανακοινώσει και ο αρμόδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και όσα σας ανακοίνωσα και εγώ εν συνόλω και είναι στην κατεύθυνση της αυστηροποίησης του καθεστώτος για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοφορίας και οπλοκατοχής».

Δεν θα γίνουμε Αμερική, τελικά…

