ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 11:10
11.11.2025 09:36

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος καθαριότητας έπεσε από απορριμματοφόρο – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

11.11.2025 09:36
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (11/11) στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας εργαζόμενος στην καθαριότητα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας έπεσε από το απορριμματοφόρο στην οδό Σαλαμίνος στο κέντρο της πόλης και τραυματίστηκε στο κάτω άκρο, φέροντας κάταγμα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου».

