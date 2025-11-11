search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 02:17
ΚΟΣΜΟΣ

11.11.2025 00:43

Ιταλία: Σύλληψη 25χρονου για επίθεση σε Αμερικανούς στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό

11.11.2025 00:43
Στη σύλληψη ενός 25χρονου με καταγωγή από το Πακιστάν, για σωματικές βλάβες που σχετίζονται με φυλετική, εθνοτική και θρησκευτική διάκριση, προχώρησαν οι Αρχές της Ιταλίας στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συλληφθείς επιτέθηκε σε ομάδα Αμερικανών πολιτών εβραϊκής θρησκείας που περίμεναν να πάρουν το τρένο κοντά στην αποβάθρα 8, στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό της πόλης.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος όρμησε βίαια εναντίον ενός από αυτούς και άρχισε να τον χτυπά με κλοτσιές και γροθιές, αλλά και με ένα αιχμηρό αντικείμενο στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Polfer (Αστυνομία Σιδηροδρόμων), οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 25χρονο.

