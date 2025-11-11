Κρήτη: «Βροχή» οι μπαλωθιές σε γλέντι στο Λασίθι, λίγες μέρες μετά τις ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη – Μία σύλληψη

Παρά τις ανακοινώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ότι οι μπαλωθιές θα αντιμετωπίζονται πλέον ως κακούργημα, οι πυροβολισμοί έπεφταν «βροχή» το βράδυ της Κυριακής σε γλέντι στα Λακώνια Λασιθίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας.

Όπως αναφέρει το cretaone.gr, κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν τις αρχές πως σε σπίτι, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη κοινωνική εκδήλωση, έπεφταν πυροβολισμοί.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί των ΤΑΕ και της Ασφάλειας, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του σπιτιού, ενός 29χρονου άνδρα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκε ένα πιστόλι, 24 κάλυκες και 2 μαχαίρια, ενώ στο αγρόκτημα βρέθηκαν και ζώα χωρίς ενώτια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη χθες (10.11.2025) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου 29χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων- άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Ειδικότερα προχθές (09.11.2025) κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην οικία του 29χρονου, ο ίδιος προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και το όχημα του 29χρονου και σε περιβάλλοντες χώρους κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και -11- φυσίγγια, -24- κάλυκες και 2 μαχαίρια.

Επιπλέον σε έρευνα που ακολούθησε σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του βεβαιώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου».

Διαβάστε επίσης:

Έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας: Θραύσματα από σφαίρα βρέθηκαν στον 27χρονο – Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» αρχές

Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος εταιρείας βιντεοσκοπούσε πελάτισσες στις τουαλέτες

Βουλιαγμένη: Kαθίζηση του οδοστρώματος λόγω βλάβης σε αγωγό υδάτων (photos)