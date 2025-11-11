Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος εταιρείας βιντεοσκοπούσε πελάτισσες στις τουαλέτες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε υπάλληλο εταιρείας (21 ετών), ο οποίος συνελήφθη επειδή βιντεοσκοπούσε παράνομα, με το κινητό του τηλέφωνο, μία 68χρονη πελάτισσα στις τουαλέτες της επιχείρησης.
Η εισαγγελέας τού απήγγειλε κατηγορία για παράνομη βιντεοσκόπηση και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.
Το περιστατικό καταγγέλθηκε, χθες το μεσημέρι, στη Θέρμη, όταν η 68χρονη αντιλήφθηκε την πράξη του νεαρού υπαλλήλου.
Ο ίδιος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, προέβη άλλες δέκα φορές κατά το παρελθόν σε ανάλογες πράξεις.
