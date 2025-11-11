search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 17:47
ΕΛΛΑΔΑ

11.11.2025 14:47

Βουλιαγμένη: Kαθίζηση του οδοστρώματος λόγω βλάβης σε αγωγό υδάτων (photos)

11.11.2025 14:47
Καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Βουλιαγμένη λόγω βλάβης που προκλήθηκε σε αγωγό υδάτων της ΕΥΔΑΠ.

Οι οδοί Άρεως και Δήμητρας γέμισαν λάσπη και νερά λόγω της θραύσης του αγωγού προξενώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων αναγκάζοντας την Τροχαία να κλείσει αρχικά δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της Περιφέρειας που προσπαθούν να επιδιορθώσουν την βλάβη. 

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

