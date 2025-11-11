Μητσοτάκης για τροχαία: Δεν είναι η κακιά στιγμή είναι και η ατομική ευθύνη

Σαφές μήνυμα για την οδική ασφάλεια έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βιντεοσκοπημένη παρέμβασή του στο 1ο Συνέδριο NewsAuto Talks 2025, που διεξάγεται στο Ellinikon Experience Centre.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα «πληρώνει βαρύ φόρο αίματος» στην άσφαλτο, αλλά τα τελευταία χρόνια «δείχνει κάτι να αλλάζει», με σταθερή μείωση των θυμάτων από τροχαία.

«Δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού και πολλών προσπαθειών», είπε, παραπέμποντας σε βελτιωμένους δρόμους και υποδομές, αυστηρότερη αστυνόμευση, χρήση νέων τεχνολογιών παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας και προγράμματα οδικής αγωγής.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι τον πρώτο μήνα εφαρμογής των αυστηρότερων ρυθμίσεων του ΚΟΚ οι θάνατοι στους δρόμους μειώθηκαν κατά 34%, εκφράζοντας την ευχή η τάση να συνεχιστεί.

Κομβική, κατά τον ίδιο, είναι η αλλαγή νοοτροπίας: «Επί δεκαετίες λέγαμε “η κακιά στιγμή”. Δεν είναι αλήθεια. Τα τροχαία δεν είναι μοίρα. Προλαμβάνονται όταν στο τιμόνι κάθεται και η ατομική ευθύνη: να μην μιλάμε στο κινητό, να μην οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ, να μην περνάμε με κόκκινο».

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για στοχευμένη αστυνόμευση με τη συνδρομή της τεχνολογίας: κάμερες με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακό σύστημα κλήσεων που καθιστούν εφικτό τον μαζικό έλεγχο και τον αυτόματο εντοπισμό παραβάσεων.

Όπως είπε καταλήγοντας ο πρωθυπουργός, «οι Έλληνες αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο νόμοι και πρόστιμα, αλλά το να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον», κατέληξε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το συνέδριο θα συμβάλει περαιτέρω στη νέα αυτή κουλτούρα.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Παρών ο Ευάγγελος Αποστολάκης στη σύσκεψη υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη

Υποψήφιος στο ΔΣΑ έκανε σποτ με δικηγόρο … που σνιφάρει

Στην Αθήνα Χριστοδουλίδης και οι μισοί και πλέον υπουργοί του