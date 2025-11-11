search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:16
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 11:21

Μητσοτάκης για τροχαία: Δεν είναι η κακιά στιγμή είναι και η ατομική ευθύνη

11.11.2025 11:21
mitsotakis new

Σαφές μήνυμα για την οδική ασφάλεια έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βιντεοσκοπημένη παρέμβασή του στο 1ο Συνέδριο NewsAuto Talks 2025, που διεξάγεται στο Ellinikon Experience Centre.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα «πληρώνει βαρύ φόρο αίματος» στην άσφαλτο, αλλά τα τελευταία χρόνια «δείχνει κάτι να αλλάζει», με σταθερή μείωση των θυμάτων από τροχαία.

«Δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού και πολλών προσπαθειών», είπε, παραπέμποντας σε βελτιωμένους δρόμους και υποδομές, αυστηρότερη αστυνόμευση, χρήση νέων τεχνολογιών παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας και προγράμματα οδικής αγωγής.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι τον πρώτο μήνα εφαρμογής των αυστηρότερων ρυθμίσεων του ΚΟΚ οι θάνατοι στους δρόμους μειώθηκαν κατά 34%, εκφράζοντας την ευχή η τάση να συνεχιστεί.

Κομβική, κατά τον ίδιο, είναι η αλλαγή νοοτροπίας: «Επί δεκαετίες λέγαμε “η κακιά στιγμή”. Δεν είναι αλήθεια. Τα τροχαία δεν είναι μοίρα. Προλαμβάνονται όταν στο τιμόνι κάθεται και η ατομική ευθύνη: να μην μιλάμε στο κινητό, να μην οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ, να μην περνάμε με κόκκινο».

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για στοχευμένη αστυνόμευση με τη συνδρομή της τεχνολογίας: κάμερες με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακό σύστημα κλήσεων που καθιστούν εφικτό τον μαζικό έλεγχο και τον αυτόματο εντοπισμό παραβάσεων.

Όπως είπε καταλήγοντας ο πρωθυπουργός, «οι Έλληνες αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο νόμοι και πρόστιμα, αλλά το να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον», κατέληξε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το συνέδριο θα συμβάλει περαιτέρω στη νέα αυτή κουλτούρα.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Παρών ο Ευάγγελος Αποστολάκης στη σύσκεψη υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη

Υποψήφιος στο ΔΣΑ έκανε σποτ με δικηγόρο … που σνιφάρει

Στην Αθήνα Χριστοδουλίδης και οι μισοί και πλέον υπουργοί του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Αναμένεται συνάντηση με Τσιάρα

ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

agrotis xorafi 8876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

hellas_gold_new
BUSINESS

Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

tsoukalas_0502_1460-820-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέμα της «δεξιάς πολυκατοικίας» ο Σαμαράς, λέει το ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:15
Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Αναμένεται συνάντηση με Τσιάρα

ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

agrotis xorafi 8876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

1 / 3