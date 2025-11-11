search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 23:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 22:28

Πώς συνέβη η ασύλληπτη τραγωδία με τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα στην Αχαΐα – Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να τον επαναφέρουν

11.11.2025 22:28
ekav-234

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο παίδων Πατρών, όταν οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς ενός τριχρονου αγοριού, το οποίο είχε μεταφερθεί τραυματισμένο έπειτα από ατύχημα στην περιοχή των Σπάτων Δυτικής Αχαΐας, ότι δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με την αστυνομία το παιδί ήταν μαζί με συγγενή του όταν έπεσε από μάντρα ύψους 2 μέτρων.

Το παιδί μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο και ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, όμως το αγοράκι σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ για τουλάχιστον 40 λεπτά, δίχως όμως αποτέλεσμα. Τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο το μικρού παιδιού, διερευνάει η αστυνομία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του tempo24 το παιδί έπαιζε με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας πέφτοντας μάλιστα μαζί από τη μάντρα.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Ο Άγιος Ανδρέας” και συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι γονείς του, την ώρα του δυστυχήματος, βρίσκονταν σε χωράφι για αγροτικές εργασίες και το άτυχο παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου.

Διαβάστε επίσης:

Μετέφεραν τη σορό του Καργάκη με το αγροτικό – Νέο φωτογραφικό ντοκουμέντο από το μακελειό στα Βορίζια

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Ελληνίδα ομογενής και καρκινοπαθής είχε κάνει δωρεά 200.000 ευρώ στον YouTuber ιερέα

«Τους είδα να πυροβολούν το αγροτικό του Καργάκη» – Η κατάθεση μάρτυρα «κλειδί»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NIKOS_PAPPAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Πώς απαντά στις αιχμές της «Ιθάκης» για τις τηλεοπτικές άδειες

pater-parthenios 2
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Ο «πατέρας» Παρθένιος έκανε εξορκισμούς και λιβάνιζε με … χασίς

agrotes-234234
ΕΛΛΑΔΑ

Απογοήτευση αγροτών μετά τις συναντήσεις με Τσιάρα-Χατζηδάκη – Μιλούν για «θολές» υποσχέσεις και προαναγγέλλουν κλιμάκωση

kommotirio
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πάρτι» φοροδιαφυγής σε μπαρ, εστιατόρια και κομμωτήρια – Ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα κάτω από τον βασικό μισθό

ekav-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνέβη η ασύλληπτη τραγωδία με τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα στην Αχαΐα – Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να τον επαναφέρουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 23:02
NIKOS_PAPPAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Πώς απαντά στις αιχμές της «Ιθάκης» για τις τηλεοπτικές άδειες

pater-parthenios 2
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Ο «πατέρας» Παρθένιος έκανε εξορκισμούς και λιβάνιζε με … χασίς

agrotes-234234
ΕΛΛΑΔΑ

Απογοήτευση αγροτών μετά τις συναντήσεις με Τσιάρα-Χατζηδάκη – Μιλούν για «θολές» υποσχέσεις και προαναγγέλλουν κλιμάκωση

1 / 3