Πώς συνέβη η ασύλληπτη τραγωδία με τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα στην Αχαΐα – Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να τον επαναφέρουν

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο παίδων Πατρών, όταν οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς ενός τριχρονου αγοριού, το οποίο είχε μεταφερθεί τραυματισμένο έπειτα από ατύχημα στην περιοχή των Σπάτων Δυτικής Αχαΐας, ότι δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με την αστυνομία το παιδί ήταν μαζί με συγγενή του όταν έπεσε από μάντρα ύψους 2 μέτρων.

Το παιδί μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο και ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, όμως το αγοράκι σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ για τουλάχιστον 40 λεπτά, δίχως όμως αποτέλεσμα. Τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο το μικρού παιδιού, διερευνάει η αστυνομία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του tempo24 το παιδί έπαιζε με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας πέφτοντας μάλιστα μαζί από τη μάντρα.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Ο Άγιος Ανδρέας” και συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι γονείς του, την ώρα του δυστυχήματος, βρίσκονταν σε χωράφι για αγροτικές εργασίες και το άτυχο παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου.

