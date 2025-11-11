search
Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγοράκι 3 ετών έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε

Τη ζωή του έχασε τριών ετών αγοράκι στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα, πέφτοντας από μάντρα 2 μέτρων.

Το παιδάκι την ώρα του δυστυχήματος ήταν με τον θείο του, καθώς οι γονείς του είχαν πάει στο χωράφι, σύμφωνα με το tempo24.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Καραμανδάνειο, έχασε τη μάχη.

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.

