Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές (Video)

Συνέντευξη επί παντός επιστητού παραχώρησε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ανέφερε, μεταξυ άλλων, ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει την εκπληξη και θα είναι ο νικητής των επόμενων εκλογών.

«Το ΠΑΣΟΚ επειδή έχει και πρόγραμμα και υπευθυνότητα και στρατηγική απέναντι στη ΝΔ, νομίζω στο τέλος θα είναι ο παράγοντας που θα εκπλήξει και θα είναι νικητής στις επόμενες εκλογές», ανέφερε.

«Επειδή γυρίζω στην κοινωνία, το κλίμα της κοινωνίας σήμερα είναι πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση», όπως είπε. «Πήρε δυο φορές την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και αυτή η εμπιστοσύνη έχει διαψευστεί. Αντί να βελτιώνεται η ζωή των πολιτών, ζούνε μια πολύ μεγάλη ακρίβεια, το κοινωνικό κράτος αποσαθρώνεται και οι άνθρωποι ζουν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και για την εξωτερική πολιτική.

«Η παρουσία του Ερντογάν στον ΟΗΕ αποδεικνύει πως η Τουρκία δεν αλλάζει στρατηγική. Αυτό που λέω, λοιπόν, είναι να συζητάμε χωρίς αυταπάτες. Δυστυχώς η ΝΔ χειρίζεται με επικοινωνιακούς όρους πολύ σοβαρά θέματα», ανέφερε.

«Όταν λες ότι έχουμε ήρεμα νερά και η Τουρκία παρεμποδίζει την πόντιση του καλωδίου, τότε μάλλον κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό».

