Διακυβερνητική Ελλάδας – Κύπρου: Νέα προσπάθεια να… ξεμπερδευτεί το καλώδιο

Μπορεί το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (και προοπτικά του Ισραήλ) να βρέθηκε σε πρώτο πλάνο κατά τη διάρκεια της διυπουργικής συνόδου Ελλάδας – ΗΠΑ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας P-TEC στο Ζάππειο, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το καλώδιο… ξεμπερδεύτηκε.

Αντιθέτως, το ζήτημα του Great Sea Interconnector (GSI), όπως είναι η επίσημη ονομασία του καλωδίου που θα συνδέει την Κρήτη με την Κύπρο, παραμένει ανοιχτό και σήμερα οι υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου, και της Κύπρου, Γιώργος Παπαναστασίου, θα επιχειρήσουν μαζί με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο, Νταν Γιόργκενσεν, να δουν πώς το έργο αυτό μπορεί να «ξεπαγώσει» και να μπει σε φάση υλοποίησης.

Το ζήτημα του GSI αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου, σε μια νέα προσπάθεια να υπάρξει πολιτική συναντίληψη για την αναγκαιότητα του έργου και, άρα, πολιτική βούληση για την υπέρβαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ως σήμερα.

Σημειώνεται, δε, ότι ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίστηκε εξαιρετικά αιχμηρός στον σχολιασμό του για το θέμα, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξής του, λέγοντας ότι «δεν το αποδέχομαι ότι η Ελλάδα κοντεύει να συγκρουστεί με τους αδερφούς μας τους Κυπρίους για το καλώδιο. Δεν δέχομαι ότι είναι οικονομικό το ζήτημα. Αυτό το ζήτημα, να το καταλάβουν, είναι εθνικό. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει να φτιάξει την επικοινωνία της με την Τουρκία και πάει να τα χαλάσει στην επικοινωνία της με την Κύπρο; Συγγνώμη, για 25 εκατομμύρια; Και 500 να ‘ταν τα εκατομμύρια, να τα βρούμε».

Το μείζον ζήτημα που αναμένεται να τεθεί και στις Βρυξέλλες – από τους δύο υπουργούς Ενέργειας – αλλά και στην Αθήνα στο πλαίσιο της συζήτησης Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη, δεν είναι άλλο από τις αντιδράσεις της Τουρκίας, αντιδράσεις που το περασμένο διάστημα έλαβαν τη μορφή ακόμα και εξόδου πολεμικών πλοίων, προκειμένου να εκδιωχθεί το ιταλικό ερευνητικό σκάφος που μελετούσε τον βυθό για την εγκατάσταση του καλωδίου. Μάλιστα, Παπασταύρου και Παπαναστασίου αναμένεται να υπογραμμίσουν την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου, ώστε με τη σειρά τους οι Βρυξέλλες να το καταστήσουν σαφές και στην Άγκυρα.

Από εκεί και πέρα, στη συνάντηση «3+1» μπορεί να εκφράστηκε η στήριξη στο έργο, ωστόσο, Αθήνα και Λευκωσία εξηγούν ότι η σύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ είναι… παιχνιδάκι (300 χλμ., βάθος 300 μέτρα και χωρίς γεωπολιτικές εντάσεις), σε σχέση με τη σύνδεση Κρήτης – Κύπρου (900 χλμ., βάθος ως 3.000 μέτρα και με την Τουρκία… στα κάγκελα), όπερ σημαίνει ότι εκτός από λόγια χρειάζονται και έργα για την υλοποίηση.

Πάντως, μετά το «πολεμικό» κλίμα που επικράτησε πριν από λίγο καιρό, αυτό που σημειώνουν κυβερνητικές πηγές είναι ότι πλέον υπάρχει διάθεσή συνεργασίας και… καταλαγής, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, του ανάδοχου του έργου, Μάνος Μανουσάκης, έκανε γενική αναφορά στο GSI, μιλώντας για τις διασυνδέσεις που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ και χαρακτηρίζοντάς το ως «έργο με μεγάλη γεωπολιτική σημασία».

