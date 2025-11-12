Βουλή: Ο «χρονοκόφτης» έκλεισε το μικρόφωνο – Ποιος ήταν το πρώτο «θύμα»

«Ντεμπούτο» σήμερα για τον περίφημο χρονοκόφτη στη Βουλή με πρώτο… θύμα του τον Μιχάλη Κατρίνη.

Ο υπεύθυνος του τομέα άμυνας του ΠΑΣΟΚ ήταν ο πρώτος «παραβάτης», καθώς αναπτύσσοντας επίκαιρη ερώτησή του για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού και αποζημίωση κτηνοτρόφων στην ορεινή Ηλεία υπερέβη τον προβλεπόμενο χρόνο και υπέστη τις συνέπειες… Έκλεισε το μικρόφωνό του και η κάμερα έφυγε από πάνω του, δείχνοντας ένα γενικό πλάνο των εδράνων της Ολομέλειας.

Λες και το ‘ξερε, παίρνοντας τον λόγο σχολίασε χαριτολογώντας πως «πιθανή υπέρβαση του χρόνου από μέρους μου να μην εκληφθεί ως έλλειψη σεβασμού. Αλλά θα πρέπει να ελέγξουμε αν λειτουργεί το σύστημα. Θα το δούμε στην πράξη».

Για την εφαρμογή του νέου αυτοματοποιημένου συστήματος, στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημέρωσε με την έναρξη της συνεδρίασης ο Θανάσης Μπούρας.

Ακριβείς στον χρόνο τους υπήρξαν η Σεμίνα Διγενή από το ΚΚΕ και η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου που χαιρέτησε την εφαρμογή του μέτρου. «Θα δώσει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των βουλευτών, άρα και των πολιτών στο Κοινοβούλιο», είπε.

Εντός χρόνου ήταν και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας που απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση του Μιχάλη Κατρίνη!

Διαβάστε επίσης:

Διακυβερνητική Ελλάδας – Κύπρου: Νέα προσπάθεια να… ξεμπερδευτεί το καλώδιο

«Είχα άγχος, έκανα σαρδάμ, επαναλήψεις»- Ακούσαμε το podcast του Αλέξη Τσίπρα και την εξομολόγηση για την ψυχοθεραπευτική επίδραση της «Ιθάκης»

Πολλαπλασιάζονται οι πιέσεις στον Σαμαρά για το νέο κόμμα