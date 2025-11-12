search
ΘΕΑΤΡΟ

12.11.2025 13:50

«Barcelona» της Bess Wohl στο Πτι Παλαί – Με Μιχάλη Λεβεντογιάννη και Ηλιάνα Μαυρομάτη

12.11.2025 13:50
Το ερωτικό θρίλερ Barcelona, της Bess Wohl, κάνει πρεμιέρα στις 24 Νοεμβρίου στο Πτι Παλαί. Το έργο, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Πάρι Ερωτoκρίτου, αφηγείται την φαινομενικά τυχαία συνάντηση δύο ανθρώπων.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ερμηνεύει τον σκοτεινό και μυστηριώδη Μανουέλ, ενώ στον ρόλο της αντιφατικής και τολμηρής Ιρέν βρίσκεται η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Το Barcelona αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίας της περασμένης σεζόν στο Λονδίνο, που κέρδισε τις εντυπώσεις χάρη στην ενδιαφέρουσα πλοκή και την ανατρεπτική του εξέλιξη. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα μόνο βράδυ. Ξεκινάει όταν ο γοητευτικός Μανουέλ επιστρέφει στο διαμέρισμά του στη Βαρκελώνη με την Ιρέν, μία νεαρή και μεθυσμένη Αμερικανίδα τουρίστρια.

Οι δυο τους, χαρούμενοι, δείχνουν ότι θέλουν να απολαύσουν μια ερωτική βραδιά χωρίς δεσμεύσεις. Όμως σύντομα εμφανίζονται εντάσεις, δημιουργούνται ρωγμές. Σώματα και πολιτισμοί συγκρούονται έντονα και πίσω από την αρχική ρομαντική τους διάθεση διαφαίνεται πως και οι δύο έχουν κρυφές προθέσεις. Την ερωτική ατμόσφαιρα διαδέχονται η αγωνία και η απειλή του θανάτου, ενώ απρόσμενα, οι πολιτικές τους απόψεις αλλάζουν δραματικά την μεταξύ τους κατάσταση.

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Νοεμβρίου στο Πτι Παλαί.

Ταυτότητα της παράστασης:

  • Σκηνοθεσία – Απόδοση: Πάρις Ερωτοκρίτου
  • Κίνηση – Σεσίλ Μικρούτσικου
  • Μετάφραση: Μάκης Παπαδημητρίου
  • Σκηνικό – κοστούμια: Άννα Ζούλια
  • Μουσική: Γιάννης Χριστοφίδης
  • Φωτισμοί: Ιωάννου Αθανασίου – Τάσος Παλαιορούτας
  • Φωτογραφίες : Γιώργος Καπλανίδης

Παίζουν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Ηλιάνα Μαυρομάτη

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Πτι Παλαί – Ριζάρη 24, Παγκράτι

