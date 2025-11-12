Spitogatos και Eurobank ενώνουν δυνάμεις για να διευκολύνουν τη μετακόμιση των νοικοκυριών

Νέα υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να αιτούνται προσωπικό δάνειο Eurobank απευθείας μέσα από τις αγγελίες του Spitogatos, καλύπτοντας τα πρώτα έξοδα εγκατάστασης στο νέο τους σπίτι

Ο Spitogatos, πλατφόρμα αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα, προχωρά σε ακόμη ένα βήμα προς την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των χρηστών του, εισάγοντας μια καινοτόμο υπηρεσία που συνδέει άμεσα την αναζήτηση ακινήτου με τη δυνατότητα χρηματοδότησης.

Μέσα από τη συνεργασία με την Eurobank, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν και να αιτηθούν προσωπικό δάνειο απευθείας μέσα από τις αγγελίες αγοράς ή μίσθωσης που προβάλλονται στην πλατφόρμα. Η νέα δυνατότητα δίνει τη λύση στα πρώτα έξοδα μετακόμισης ή εγκατάστασης στο νέο τους σπίτι — όπως προκαταβολή ενοικίου, έξοδα μεσιτείας, μετακόμισης, μικροεπισκευών ή άλλες έκτακτες ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε αγγελία αγοράς ή ενοικίασης ακινήτου που προβάλλεται στο Spitogatos, εμφανίζεται πλέον ενημερωτικό μήνυμα μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για χορήγηση προσωπικού δανείου από την Eurobank.

Όσοι επιλέγουν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες, οδηγούνται μέσω υπερσυνδέσμου στην ιστοσελίδα της Eurobank, όπου μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα διαθέσιμα προϊόντα και, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω e-Banking ή mobile-Banking.

Η νέα αυτή δυνατότητα εντάσσεται στη στρατηγική του Spitogatos να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους χρήστες του, διευκολύνοντας κάθε στάδιο της διαδικασίας αναζήτησης και απόκτησης κατοικίας. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες, η πλατφόρμα συνεχίζει να επεκτείνει τις υπηρεσίες της, μετατρέποντας την απλή αναζήτηση ακινήτου σε μια πλήρη εμπειρία στέγασης που συνδυάζει τεχνολογία, ευκολία και χρηματοοικονομική υποστήριξη.

