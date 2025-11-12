Ελεύθερος ο θείος του 3χρονου αγοριού που σκοτώθηκε στην Αχαΐα: Έπεσαν μαζί από τη μάντρα

Με εισαγγελική παρέμβαση αφέθηκε ελεύθερος ο θείος του τριών έτους αγοριού που σκοτώθηκε, πέφτοντας από μάντρα δύο μέτρων στην Αχαϊα.

Σε βάρος του 25χρονου θείου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά οι γονείς του παιδιού δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να ασκηθεί δίωξη.

Ο θείος αποφάσισε να βγάλει βόλτα το αγοράκι, γιατί ήταν ανήσυχο. Καθώς κατέβαινε με το παιδί αγκαλιά κατηφορικό δρόμο χτύπησε το κεφάλι του σε μπαλκόνι, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τη μάντρα, παρασύροντας και το παιδάκι.

«Άκουσα ουρλιαχτά»

Ο παππούς του αγοριού άκουσε φωνές και βγήκε να δει τι συμβαίνει. Μετέφερε το εγγονάκι του στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας όπου του χορήγησαν τις πρώτες βοήθειες. Από εκεί διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, όπου κατέληξε από ανακοπή καρδιάς.

«Ήταν κι άλλα παιδάκια εδώ, τα αδερφάκια του. Και ακούω ουρλιαχτά… Βγαίνω έξω και βλέπω τον άνθρωπο κάτω μαζί με το παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παππούς.

Η κηδεία θα γίνει αύριο (13/11) το πρωί, στις 10:30, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας

