Γονικές παροχές και δωρεές: H τελευταία γραμμή άμυνας απέναντι στα «ακάλυπτα» τεκμήρια

Οι φορολογούμενοι που μέσα στο 2025 προχώρησαν σε αγορές περιουσιακών στοιχείων – από κατοικίες έως αυτοκίνητα και επενδύσεις – οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα τους εισοδήματα, έχουν μία σημαντική δυνατότητα για να αποφύγουν επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις. Μπορούν να καλύψουν τις διαφορές που προκύπτουν επικαλούμενοι χρηματικά ποσά από γονικές παροχές ή δωρεές, αρκεί να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για ένα μέτρο που επιτρέπει τη «νομιμοποίηση» εισροών χρημάτων όταν υπάρχει τεκμηριωμένη μεταβίβαση κεφαλαίων εντός της οικογένειας. Ωστόσο, όπως υπενθυμίζουν φοροτεχνικοί, η διαδικασία συνοδεύεται από αυστηρούς ελέγχους ως προς την προέλευση και τον χρόνο μεταφοράς των χρημάτων.

Η εγκυρότητα κάθε δήλωσης εξετάζεται πλέον με βάση τα τραπεζικά δεδομένα που αποστέλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην ΑΑΔΕ. Αν δεν επιβεβαιωθεί η συναλλαγή ή δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ χάνεται και επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ της δωρεάς ή γονικής παροχής.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος μπορεί να καλυφθεί μόνο εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος κατά το οποίο έγινε η δαπάνη ή η αγορά. Εφόσον η δήλωση γίνει μεταγενέστερα, η φορολογική αρχή λαμβάνει υπόψη το ποσό μόνο αν αποδεικνύεται ότι τα χρήματα εισπράχθηκαν και έχουν φορολογηθεί ή απαλλαγεί νόμιμα.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Οι φορολογούμενοι που σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία αυτή οφείλουν να γνωρίζουν ορισμένα κρίσιμα σημεία:

Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ισχύει αποκλειστικά για συναλλαγές μεταξύ γονέων, τέκνων, συζύγων, μερών συμφώνου συμβίωσης και εγγονών. Άλλες συγγενικές σχέσεις δεν καλύπτονται.

Μόνο οι τραπεζικές μεταφορές αναγνωρίζονται ως έγκυρες. Παροχές σε μετρητά, ακόμη κι αν στη συνέχεια κατατεθούν στον λογαριασμό του τέκνου, φορολογούνται με συντελεστή 10%, χωρίς αφορολόγητο.

Σε περιπτώσεις διαδοχικών δωρεών (π.χ. από τέκνο σε γονέα και κατόπιν σε αδελφό), η εφορία εξετάζει τη σκοπιμότητα της πράξης και το τελικό όφελος. Εάν εντοπιστεί τεχνητή μεταβίβαση, επιβάλλεται φόρος 20%.

Αν και κατά την υποβολή της δήλωσης δεν ζητείται άμεσα το “πόθεν έσχες” του δωρητή, το ζήτημα μπορεί να ελεγχθεί αργότερα, ιδίως σε μεγάλα ποσά.

Εφόσον τα χρήματα κατατεθούν σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου με άλλο πρόσωπο, η ΑΑΔΕ μπορεί να θεωρήσει ότι ωφελήθηκε ο συνδικαιούχος και να επιβάλει ανάλογο φόρο.

Ψηφιακή εποχή και λιγότερα «παραθυράκια»

Η διασύνδεση των τραπεζών με την ΑΑΔΕ έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο στους ελέγχους.

Οι συναλλαγές διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, ενώ οι εφοριακοί έχουν άμεση εικόνα της χρονικής ακολουθίας των μεταφορών. Έτσι, περιορίζονται τα περιθώρια για «τεχνικές» κινήσεις ή καθυστερημένες δηλώσεις που στο παρελθόν περνούσαν απαρατήρητες.

Παρά την αυστηροποίηση, πάντως, οι δηλώσεις δωρεών και γονικών παροχών αναμένεται να αυξηθούν φέτος, καθώς όλο και περισσότεροι φορολογούμενοι χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη δυνατότητα για να κλείσουν φορολογικές εκκρεμότητες και να αποφύγουν πρόσθετους φόρους.

Η ουσία, ωστόσο, παραμένει: Σε μια εποχή που η φορολογική διοίκηση παρακολουθεί κάθε τραπεζική κίνηση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, η διαφάνεια και η έγκαιρη δήλωση αποτελούν τη μόνη ασφαλή επιλογή για όσους θέλουν να μεταβιβάσουν περιουσία χωρίς απρόοπτα.

