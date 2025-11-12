search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 06:12
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

12.11.2025 06:10

Μακροχρόνια ανεργία και ανισότητες επιμένουν: Γυναίκες, νέοι και περιφέρειες εκτός Αθηνών πιάνουν πάτο παρά τη στατιστική μείωση της ανεργίας

12.11.2025 06:10
anergia

Στο πάτο της ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται η Ελλάδα στη μακροχρόνια ανεργία (σε άνεργους που είναι εκτός αγοράς εργασίας για 12 μηνες ή περισσότερο), σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα στην χώρα μας, περίπου 6 στους 10 ανέργους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία – το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.

Το γεγονός αυτό σημαίνει οτι ότι πολλοί άνεργοι στην Ελλάδα έχουν χάσει κάθε επαφή με την αγορά, δυσκολεύονται να επανενταχθούν και κινδυνεύουν με μόνιμο αποκλεισμό ή μετανάστευση.

Η κατάσταση αυτή καταγραφεται σε όλες οι περιφέρειες της χώρας ξεπερνώντας σε ποσοστό το όριο του 3% σε ηλικίες απο 15 έως 74 ετών, με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου.

Μάλιστα σε τέσσερις περιοχές εμφανίζονται ιδιαίτερα ανησυχητικές επιδόσεις, αφού υπερβαίνουν σε ποσοστό το 7%… Ο λόγος για την Ήπειρο με 7%, τη Δυτική Μακεδονία με 7,2%, τη Κεντρική Μακεδονία με 7,7% και την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη με 7,1%.

Την ίδια ωρα όσες θέσεις εργασιας, διατίθενται είναι «χαμηλής ποιότητας» με ισχνους μισθούς, αφού περιπου το 30 % των νέων θέσεων εργασίας που ανοίγουν είναι μερικής απασχόλησης ή προσωρινής διάρκειας.

Σε ότι τώρα αφορά τα φύλλα στη μακροχρόνια ανεργία και την ηλικία, βλέπουμε τεράστιες ανισότητες!

Πιο συγκεκριμένα η ανεργία παραμένει υψηλότερη στις γυναίκες και στους νέους κάτω των 29 ετών το 2025.

  • Γυναίκες: 10,5 %
  • Άνδρες: 6,5 %
  • Νέοι (15-29 ετών): 24 % — υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Αυτές οι διαφορές δείχνουν ότι η ελληνική αγορά εργασίας κάθε άλλο παρά ισότιμη είναι αφού οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περιορισμένες ευκαιρίες πλήρους απασχόλησης και οι νέοι παγιδεύονται σε επισφαλείς ή προσωρινές θέσεις.

Διαβάστε επίσης:

Το κρέας «καίει» τα νοικοκυριά – Αυξήθηκαν 10,6% οι τιμές σε ένα χρόνο – Πρωταθλητής το μοσχαρίσιο κρέας

Παπασταύρου: «Η ΕΥΔΑΠ έχει και θα συνεχίσει να έχει δημόσιο χαρακτήρα» – Προανήγγειλε νέες προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων 

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rolaldo-portugal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρονάλντο: Σίγουρα το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου

anergia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μακροχρόνια ανεργία και ανισότητες επιμένουν: Γυναίκες, νέοι και περιφέρειες εκτός Αθηνών πιάνουν πάτο παρά τη στατιστική μείωση της ανεργίας

kalxas-234234
ΚΑΛΧΑΣ

Ενεργειακή ανάσα και αγροτικό κάζο, το αυτοκτονικό ΠΑΣΟΚ, οι τάσεις για Σαμαρά και η Λατινοπούλου, στη ζώνη του λυκόφωτος Χατζηδάκης, Δένδιας, Μενδώνη 

panamas-kokaini
ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης σε επιχείρηση στον Ειρηνικό (Photos/Video)

USS-Gerald-R- Ford
ΚΟΣΜΟΣ

Στα ανοιχτά της Βενεζουέλας το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford – Ενισχύονται τα σενάρια πολέμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 06:12
rolaldo-portugal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρονάλντο: Σίγουρα το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου

anergia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μακροχρόνια ανεργία και ανισότητες επιμένουν: Γυναίκες, νέοι και περιφέρειες εκτός Αθηνών πιάνουν πάτο παρά τη στατιστική μείωση της ανεργίας

kalxas-234234
ΚΑΛΧΑΣ

Ενεργειακή ανάσα και αγροτικό κάζο, το αυτοκτονικό ΠΑΣΟΚ, οι τάσεις για Σαμαρά και η Λατινοπούλου, στη ζώνη του λυκόφωτος Χατζηδάκης, Δένδιας, Μενδώνη 

1 / 3