Μακροχρόνια ανεργία και ανισότητες επιμένουν: Γυναίκες, νέοι και περιφέρειες εκτός Αθηνών πιάνουν πάτο παρά τη στατιστική μείωση της ανεργίας

Στο πάτο της ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται η Ελλάδα στη μακροχρόνια ανεργία (σε άνεργους που είναι εκτός αγοράς εργασίας για 12 μηνες ή περισσότερο), σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα στην χώρα μας, περίπου 6 στους 10 ανέργους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία – το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.

Το γεγονός αυτό σημαίνει οτι ότι πολλοί άνεργοι στην Ελλάδα έχουν χάσει κάθε επαφή με την αγορά, δυσκολεύονται να επανενταχθούν και κινδυνεύουν με μόνιμο αποκλεισμό ή μετανάστευση.

Η κατάσταση αυτή καταγραφεται σε όλες οι περιφέρειες της χώρας ξεπερνώντας σε ποσοστό το όριο του 3% σε ηλικίες απο 15 έως 74 ετών, με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου.

Μάλιστα σε τέσσερις περιοχές εμφανίζονται ιδιαίτερα ανησυχητικές επιδόσεις, αφού υπερβαίνουν σε ποσοστό το 7%… Ο λόγος για την Ήπειρο με 7%, τη Δυτική Μακεδονία με 7,2%, τη Κεντρική Μακεδονία με 7,7% και την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη με 7,1%.

Την ίδια ωρα όσες θέσεις εργασιας, διατίθενται είναι «χαμηλής ποιότητας» με ισχνους μισθούς, αφού περιπου το 30 % των νέων θέσεων εργασίας που ανοίγουν είναι μερικής απασχόλησης ή προσωρινής διάρκειας.

Σε ότι τώρα αφορά τα φύλλα στη μακροχρόνια ανεργία και την ηλικία, βλέπουμε τεράστιες ανισότητες!

Πιο συγκεκριμένα η ανεργία παραμένει υψηλότερη στις γυναίκες και στους νέους κάτω των 29 ετών το 2025.

Γυναίκες: 10,5 %

Άνδρες: 6,5 %

Νέοι (15-29 ετών): 24 % — υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Αυτές οι διαφορές δείχνουν ότι η ελληνική αγορά εργασίας κάθε άλλο παρά ισότιμη είναι αφού οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περιορισμένες ευκαιρίες πλήρους απασχόλησης και οι νέοι παγιδεύονται σε επισφαλείς ή προσωρινές θέσεις.

