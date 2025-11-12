Μακροχρόνια ανεργία και ανισότητες επιμένουν: Γυναίκες, νέοι και περιφέρειες εκτός Αθηνών πιάνουν πάτο παρά τη στατιστική μείωση της ανεργίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο πάτο της ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται η Ελλάδα στη μακροχρόνια ανεργία (σε άνεργους που είναι εκτός αγοράς εργασίας για 12 μηνες ή περισσότερο), σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.
Ειδικότερα στην χώρα μας, περίπου 6 στους 10 ανέργους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία – το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.
Το γεγονός αυτό σημαίνει οτι ότι πολλοί άνεργοι στην Ελλάδα έχουν χάσει κάθε επαφή με την αγορά, δυσκολεύονται να επανενταχθούν και κινδυνεύουν με μόνιμο αποκλεισμό ή μετανάστευση.
Η κατάσταση αυτή καταγραφεται σε όλες οι περιφέρειες της χώρας ξεπερνώντας σε ποσοστό το όριο του 3% σε ηλικίες απο 15 έως 74 ετών, με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου.
Μάλιστα σε τέσσερις περιοχές εμφανίζονται ιδιαίτερα ανησυχητικές επιδόσεις, αφού υπερβαίνουν σε ποσοστό το 7%… Ο λόγος για την Ήπειρο με 7%, τη Δυτική Μακεδονία με 7,2%, τη Κεντρική Μακεδονία με 7,7% και την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη με 7,1%.
Την ίδια ωρα όσες θέσεις εργασιας, διατίθενται είναι «χαμηλής ποιότητας» με ισχνους μισθούς, αφού περιπου το 30 % των νέων θέσεων εργασίας που ανοίγουν είναι μερικής απασχόλησης ή προσωρινής διάρκειας.
Σε ότι τώρα αφορά τα φύλλα στη μακροχρόνια ανεργία και την ηλικία, βλέπουμε τεράστιες ανισότητες!
Πιο συγκεκριμένα η ανεργία παραμένει υψηλότερη στις γυναίκες και στους νέους κάτω των 29 ετών το 2025.
Αυτές οι διαφορές δείχνουν ότι η ελληνική αγορά εργασίας κάθε άλλο παρά ισότιμη είναι αφού οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περιορισμένες ευκαιρίες πλήρους απασχόλησης και οι νέοι παγιδεύονται σε επισφαλείς ή προσωρινές θέσεις.
