Περιμένοντας τον Σαμαρά: Αν κάνει κόμμα, θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά μαζί του, λέει ο Μαρινάκης

Σε στάση αναμονής τελεί η κυβέρνηση, μετά τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, όπου εκτιμάται ότι παρουσίασε ένα είδος «μανιφέστου», χωρίς, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του σχετικά με τη δημιουργία νέου κόμματος.

Ενδεικτικά του κλίματος που επικρατεί στην κυβέρνηση ήταν τα όσα είπε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σημείωσε ότι «δεν θεωρώ πως αυτήν τη στιγμή είναι δική μας δουλειά να μπούμε σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρωθυπουργό που λέει όσα πιστεύει. Εάν και εφόσον επιβεβαιώσει τις φήμες και κάνει κόμμα, τότε θα είναι ένας από τους πολιτικούς μας αντιπάλους και θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά».

«Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό εκ του ρόλου μου να πω στους νέους ότι από τον Ιανουάριο θα έχουν μηδενική φορολογία. Προτιμώ να μιλήσω για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, προτιμώ να μιλήσω ότι η χώρα μας έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων για ακόμη 1 μήνα. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, επιχείρησε να αποδομήσει την κριτική του Α. Σαμαρά για τον χαρακτήρα της ΝΔ, λέγοντας ότι «η ίδια η ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ μάς ωθεί να φύγουμε από τις ταμπέλες, πολλώ δε μάλλον το 2025. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους από οποιονδήποτε άλλον προκάτοχό του. Μάλλον φιλελεύθερο το λες. Είναι ο πρωθυπουργός που θωράκισε τα σύνορά μας, αντιμετώπισε μεταναστευτικές κρίσεις, μείωσε τις ροές κατά 80%. Είναι ο πρωθυπουργός που εξοπλίζει τη χώρα, ο πρωθυπουργός της Chevron, της ExxonMobil και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει μεταξύ άλλων ότι «ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα».

