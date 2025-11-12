search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 13:40
ΕΛΛΑΔΑ

12.11.2025 12:20

Αχαΐα: Ο θείος χτύπησε το κεφάλι του σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έπεσε αγκαλιά με το παιδί στο κενό – Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

12.11.2025 12:20
axaia_mantra

Νεα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για το αδιανόητο δυστύχημα στην Αχαΐα, που στοίχισε τη ζωή σε ένα μικρό αγοράκι, που έπεσε με το κεφάλι στο κενό μαζί με τον 25χρονο θείο του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, όλα συνέβησαν όταν ο 25χρονος πρότεινε στο παιδί να πάνε μια βόλτα γιατί ο μικρός ήταν ανήσυχος και κατεβαίνοντας κατηφορικό δρόμο χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και παραπατώντας πάνω σε μαντρότοιχο ύψους άνω των δύο μέτρων έπεσε.

Το παιδί που ήταν στην αγκαλιά του παρασύρθηκε μαζί του, με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που απέβησαν μοιραίες….

Ο παππούς μετέφερε το αγοράκι στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια ασθενοφόρο το μετέφερε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Οι γιατροί παρέλαβαν το παιδί σε κρίσιμη κατάσταση και προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Ο 25χρονος θείος του αγοριού, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Οι γονείς του παιδιου που δεν ζητούν την ποινική δίωξη του θείου, είχαν αναθέσει την επίβλεψη του ανήλικου στον 25χρονο καθώς βρίσκονταν σε αγροτικές εργασίες.

Η κηδεία του παιδιού θα γίνει αύριο (13/11) το πρωί, στις 10:30, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.

