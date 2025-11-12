Βορίζια: «Κλειδί» ο εντοπισμός των φονικών όπλων – Πώς η ΕΛΑΣ θεωρεί ότι θα «φτάσει» στους δολοφόνους Καργάκη και Φραγκιαδάκη

Στην αναζήτηση των φονικών όπλων του μακελειού στα Βορίζια συνεχίζουν να βρίσκονται οι αρχές, καθώς θεωρούνται «κλειδί» για την αποκάλυψη των δραστών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, με βάση τους κάλυκες που έχουν βρεθεί στον τόπο της αιματοχυσίας, στην ανταλλαγή πυροβολισμών χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων.

Για να ταυτοποιηθούν, όμως, τα όπλα που έπληξαν θανάσιμα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη χρειάζονται να βρεθούν και οι βολίδες και φυσικά να παραδοθούν τα ίδια τα όπλα.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να αξιοποιηθούν καταθέσεις μαρτύρων και αυτό δεν είναι και το πιο ασφαλές αποδεικτικό μέσο, με κίνδυνο να αποδοθούν βαρύτατες κατηγορίες σε πρόσωπα που στην πραγματικότητα δεν έφεραν όπλο και δεν πυροβόλησαν.

«Χωρίς όπλο, δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποιος σκότωσε ποιον»

Ο Φανούρης Καργάκης είναι αποδεδειγμένο ότι έχει βληθεί περιμετρικά. Ποιοι είναι αυτοί που πυροβολούν, λοιπόν; Από ποια θέση πυροβολούν; Και πώς πυροβολούν; Με Καλάσνικοφ; Με πιστόλι; Με κυνηγετικό;

Θα το προσδιορίσουν οι βαλλιστικές, στο βαθμό που μπορούν, όταν θα ολοκληρωθούν και θα διαβιβαστούν αρμοδίως.

Η έρευνα στο αυτοκίνητο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, πιθανότατα παρουσία τεχνικού συμβούλου, είναι κομβικής σημασίας αφού το όχημα θα γίνει «φύλλο και φτερό» για τυχόν βολίδες που εκτιμάται ότι ίσως έχουν «καρφωθεί» σε συγκεκριμένο σημείο ή σημεία.

Αφού βρεθούν οι βολίδες και εφόσον είναι ανιχνεύσιμες, δεν είναι δηλαδή παραμορφωμένες, το επόμενο σπουδαίο βήμα που πρέπει να γίνει είναι η παράδοση των όπλων και δη των καλάσνικοφ που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή ανταλλαγή των πυρών.

«Αν δεν βρεθεί όπλο, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποιος σκότωσε ποιον» υπογραμμίζουν νομικοί κύκλοι, μιλώντας στο cretalive.

Φυσικά, κομβικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης είναι και το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα και ο προσδιορισμός των θανάσιμων πλήξεων.

Εφόσον προσδιοριστούν οι θανάσιμες πλήξεις, θα μπορεί να εκτιμηθεί και η θέση από την οποία βλήθηκαν τα θύματα και άρα το ποιος μπορεί να βρισκόταν στο επίμαχο σημείο.

Για την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, πρέπει να προσδιοριστεί από τι όπλο βλήθηκε, αν βλήθηκε από πιστόλι ή καλάσνικοφ, να προσδιοριστεί η πύλη εισόδου για να αποσαφηνιστεί η κατεύθυνση της βολής και να ξεκαθαριστεί ο χρόνος κατά τον οποίο βλήθηκε.

Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα σχετικά με την ανίχνευση πυρίτιδας στα χέρια του Φανούρη Καργάκη.

Υπάρχουν καταθέσεις ότι πυροβόλησε προς τους Φραγκιαδάκηδες, πιθανότατα με πιστόλι, το οποίο όμως δεν βρέθηκε στον τόπο του μακελειού, όπως δεν βρέθηκε και κανένα άλλο όπλο. Πάνω στον νεκρό βρέθηκαν φυσίγγια, όπως έχει γραφτεί. Και πάλι το θέμα εδώ είναι τα όπλα.

