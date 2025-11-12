search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 11:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 09:29

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικη για ληστεία σε βάρος οδηγού ταξί

12.11.2025 09:29
taxi_thessaloniki

Μία 17χρονη συνελήφθη κατηγορούμενη για ληστεία που φέρεται να διέπραξε με άγνωστο συνεργό της σε βάρος 57χρονου οδηγού ταξί, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προσποιούμενοι τους πελάτες, οι δράστες επιβιβάστηκαν στο ταξί από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ζητώντας από τον οδηγό να τους μεταφέρει στη Ν. Μαγνησία.

Φτάνοντας στον προορισμό τους, επιτέθηκαν στον 57χρονο τραυματίζοντάς τον ελαφρά, ενώ του απέσπασαν 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και το κλειδί του αυτοκινήτου.

Η 17χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που κινητοποιήθηκαν μετά την καταγγελία του αυτοκινητιστή και οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Διαβάστε επίσης:

Περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Ξάνθη – Στο νοσοκομείο 15χρονος (video)

Άλιμος: Εξωσχολικοί ξυλοκόπησαν 15χρονο στο προαύλιο του σχολείου του

Ηλιοφάνεια και σταθερές θερμοκρασίες μέχρι την Κυριακή – Μικρή ανάπαυλα μετά τις ακραίες βροχές στο Αιγαίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Jeff-Goldblum-new
LIFESTYLE

Τζεφ Γκόλντμπλουμ: Ο ρόλος που του άλλαξε τη ζωή – «Σταμάτησα να τρώω κρέας» (Video)

PAIDIA FOS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Πώς το φως της ημέρας βοηθά την ψυχολόγια των παιδιών με καρκίνο, ακόμα και όταν είναι τεχνητό

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τσάι με μπαρούτι, κύριε Πίντερ;» στο Θέατρο Lib’ro

mercedes_toto-wolff_1211_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Ο Τότο Βολφ πουλάει μέρος απ’ το 33% του ποσοστού του στη Mercedes αντί 6 δισ. δολαρίων

xioni new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε «βαθιά κατάψυξη» οι ΗΠΑ: Χιονοθύελλα στο Μίσιγκαν, παγώνουν τα ιγκουάνα στη Φλόριντα (Photo/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

the voice new
MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

gallia suntaxeis france
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Γαλλία δεν τους δίδαξε τίποτα: Ψάχνουν πάλι να... αλλάξουν το συνταξιοδοτικό  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 11:21
Jeff-Goldblum-new
LIFESTYLE

Τζεφ Γκόλντμπλουμ: Ο ρόλος που του άλλαξε τη ζωή – «Σταμάτησα να τρώω κρέας» (Video)

PAIDIA FOS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Πώς το φως της ημέρας βοηθά την ψυχολόγια των παιδιών με καρκίνο, ακόμα και όταν είναι τεχνητό

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τσάι με μπαρούτι, κύριε Πίντερ;» στο Θέατρο Lib’ro

1 / 3