Ηλιοφάνεια και σταθερές θερμοκρασίες μέχρι την Κυριακή – Μικρή ανάπαυλα μετά τις ακραίες βροχές στο Αιγαίο

Ύστερα από ένα εικοσιτετράωρο έντονων βροχοπτώσεων στο ανατολικό Αιγαίο, ο καιρός σταδιακά σταθεροποιείται. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, μέχρι και την Κυριακή 16 Νοεμβρίου η χώρα θα απολαύσει ημέρες με ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς, τόνισε σε ανάρτησή του ότι «θα πάρουμε μια μεγάλη ανάσα χωρίς βροχές ως το τέλος της εβδομάδος, με βοριαδάκι και κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή».

ΜΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ…

Θα πάρουμε μια μεγάλη "ανάσα" χωρίς βροχές ως το τέλος της εβδομάδος, με βοριαδακι και κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή.@Starchannelnew1 @duthnac pic.twitter.com/LZSlgKMEkM — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 11, 2025

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές σε Σποράδες, Εύβοια και πιθανόν σε Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία και μετά το μεσημέρι σε Κυκλάδες, Κρήτη και πιθανόν Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 14 βαθμούς), 10 έως 19 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 10 έως 18 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 5 έως 16 βαθμούς), 13 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 12 έως 21 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στο Βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια τμήματα περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

