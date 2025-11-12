Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου στην Ξάνθη – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (video)

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Ξάνθη, με θύμα έναν 15χρονο μαθητή.

Ο μαθητής μάλιστα, μετά την επίθεση που δέχθηκε από ομάδα συνομηλίκων οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με το Mega, σημειώθηκε μετά τη σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου, όταν.

Όπως καταγγέλλει η μητέρα του 15χρονου μαθητή, οι νεαροί πλησίασαν τον γιο της, τον οδήγησαν σε ένα στενό και άρχισαν να τον χτυπούν στο κεφάλι και το πρόσωπο.

«Ένας τον κρατούσε και ένας τον χτύπαγε με μπουνιές στο πρόσωπο. Συνέχισαν με κλωτσιές», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα.

«Αν δεν υπήρχε ένας κύριος που έβαλε τις φωνές, το παιδί μου θα είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου», συμπλήρωσε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση ξεκίνησε με αφορμή ισχυρισμό ενός εκ των δραστών ότι ο 15χρονος «ενόχλησε» την κοπέλα του.

Οι γονείς του 15χρονου υπέβαλαν μήνυση κατ’ αγνώστων.

