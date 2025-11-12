search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 70χρονος άνδρας στον Πειραιά – Εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1

Το πτώμα άνδρα εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1, εντός του κεντρικού λιμένα Πειραιά.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα-ελληνική ακτοφυλακή, πρόκειται για 70χρονο ημεδαπό, που ανασύρθηκε από στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε ο άνδρας στη θάλασσα.

1 / 3