Άλιμος: Εξωσχολικοί ξυλοκόπησαν 15χρονο στο προαύλιο του σχολείου του

Θύμα επίθεσης από εξωσχολικούς έπεσε ένας 15χρονος μαθητής σε σχολείο στον Άλιμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας όταν δύο άτομα μπήκαν στο σχολείο και ξυλοκόπησαν τον 15χρονο που δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, μέσα στο προαύλιο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν αποχωρήσει αφού η μητέρα του υπέγραψε για να του δοθεί εξιτήριο.

