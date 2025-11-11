Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία ενός χωριού κοντά στην Κύμη ο θάνατος ενός 80χρονου άνδρα, ο οποίος ζούσε μόνος και, σύμφωνα με τους συγχωριανούς του, αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες.

Ο ηλικιωμένος δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ημέρες, γεγονός που ανησύχησε τους κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με το evima.gr. Μετά από ειδοποίηση των συγχωριανών του, αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του, όπου τον εντόπισαν νεκρό. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας είχε φύγει από τη ζωή τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα.

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του και να σταθεί με αξιοπρέπεια απέναντι στην απώλειά του, ανέλαβε εξ ολοκλήρου τα έξοδα της κηδείας του.

Είναι ο δεύτερος θάνατος ηλικιωμένου στην Εύβοια μέσα σε λίγα 24ώρα καθώς χθες βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της μια 75χρονη στο σπίτι της στο Αλιβέρι. Η άτυχη γυναίκα δεν είχε δώσει σημεία ζωής με αποτέλεσμα ο γιος της, συνταξιούχος πρώην στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων να σπεύσει στο Αλιβέρι και να εντοπίσει τη μητέρα του νεκρή.

