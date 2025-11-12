Το απόγευμα της Κυριακής (9/11) έξω από τη Χαλκίδα μια ομάδα νεαρών έκλεισε την Υψηλή Γέφυρα για να πραγματοποιήσει παράνομους αγώνες ταχύτητας με μηχανές. Μάλιστα, το περιστατικό έλαβε χώρα παρουσία δεκάδων θεατών που είχαν συγκεντρωθεί για να τους παρακολουθήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στην κατοχή του το topontiki.gr, δεκάδες οδηγοί αυτοκινήτων εγκλωβίστηκαν για πάνω από 20 λεπτά, αφού η γέφυρα παρέμεινε κλειστή, κάτι που προκάλεσε μεγάλη ταλαιπωρία και ουρές οχημάτων.

Έτσι, πολλοί οδηγοί επικοινώνησαν με την Τροχαία Χαλκίδας ζητώντας την άμεση επέμβασή της, κάτι όμως που δεν συνέβη ποτέ, αφού δεν υπήρξε καμία αστυνομική δύναμη κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Μετά το τέλος των επικίνδυνων αγώνων, οι μοτοσικλετιστές αποχώρησαν, ενώ να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας.

Επιπλέον, δύο ημέρες μετά το περιστατικό, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση τεσσάρων ατόμων, που έκαναν κόντρες στο 11ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας. Το θέμα όμως είναι αν αρκεί αυτό;

Όπως σημείωσε η δικηγόρος, κ. Έλενα Φλώρου, η οποία έχει ειδίκευση στα τροχαία ατυχήματα, «δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη πρακτική ομάδων ατόμων να κλείνουν αυθαίρετα δημόσιους δρόμους στη Χαλκίδα και όχι μόνο, για τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων ‘’κοντρών”. Κάτι που συνιστά κατάφωρη παραβίαση της νομιμότητας και του δικαιώματος ελεύθερης και ασφαλούς κυκλοφορίας των πολιτών».

Όσον αφορά στην απουσία της Τροχαίας από τέτοια περιστατικά και την ανοχή που επιδεικνύεται, τόνισε «ότι με τη στάση της βοηθάει στην ατιμωρησία και την ανομία, πλήττει το κύρος του κράτους-δικαίου και ενθαρρύνει την επανάληψη επικίνδυνων συμπεριφορών που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ανθρώπινες ζωές. Σκεφτείτε μια έγκυος εκείνη την ώρα που ήταν κλειστός ο δρόμος, να έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο. Δεν λέω τίποτα άλλο».

Παράλληλα, αποκάλυψε από μαρτυρίες και καταγγελίες που έχουν φτάσει στα χέρια της, ότι κόντρες γίνονται ακόμη και μέσα στο κέντρο της Χαλκίδας, τη στιγμή που η συχνότητα του φαινομένου κυμαίνεται ανά 2-3 εβδομάδες. «Έχω πελάτες που έχουν υπάρξει θύματα αυτών των άτυπων αγώνων, αφού τους έχουν τρακάρει και τους έχουν εγκαταλείψει. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, αφού καλούσε την Τροχαία και δεν ερχόταν κανείς», συμπλήρωσε.

«Πρέπει να γίνει κάτι χοντρό για να αντιδράσει η Πολιτεία; Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να πεθάνει κάποιος για να πάρουν μέτρα;», αναρωτήθηκε η κ. Φλώρου, ενώ πρόσθεσε ότι «στην Τροχαία ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Έχουν υλικό από τις κάμερες. Να τους συλλάβουν, να κόψουν πρόστιμα, να τους πάρουν τις πινακίδες και να επιβάλλουν επιτέλους τον νόμο».

Επιπλέον, κάλεσε το κράτος να πάρει άμεσα μέτρα, να υπάρξει οργάνωση, συντονισμός, αλλά και να ενεργοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να μη φτάσουμε πάλι στο σημείο να θρηνήσουμε θύματα.

«Η πρόληψη σώζει ζωές. Πριν πρέπει να πάρεις τα μέτρα, όχι μετά. Πώς πήραν μέτρα στην Αθήνα; Να πάρουν μέτρα και στην επαρχία, όπου σε πολλές περιπτώσεις η Τροχαία είναι τρομερά υποστελεχωμένη και καταγράφεται μεγάλη ανοχή ως προς τις παραβάσεις», κατέληξε.

