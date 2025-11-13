search
13.11.2025 12:56

Αχαΐα: Θρήνος στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα – «Πού είσαι αγάπη μου;» φωνάζε η μητέρα του (videos)

13.11.2025 12:56
pelop.gr

Το τελευταίο αντίο στον 4χρονο Ανδρέα που έχασε τη ζωή του όταν έπεσε μαζί με τον θείο του από μαντρότοιχο ύψους 2 μέτρων στο κενό είπαν σήμερα το πρωί στον Άγιο Νικόλαο στα Σπάτα της Αχαΐας συγγενείς και φίλοι.

Η μικρή κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας αποχαιρέτησε τον τρίχρονο Ανδρέα μέσα σε συγκλονιστική σιωπή.

Σύμφωνα με το pelop.gr, λευκά και μπλε μπαλόνια στόλιζαν από χθες τα μπαλκόνια του χωριού, ενώ οι κάτοικοι στάθηκαν συντετριμμένοι δίπλα στην οικογένεια.

Τραγική φιγούρα η μητέρα και η γιαγιά του μικρού αγοριού οι οποίες συντετριμμένες δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που βρήκε την οικογένειά τους. «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα καθώς συνόδευε το λευκό φέρετρο.

«Δεν μπορώ να το αντέξω, θα με ακολουθεί για μια ζωή»

Την ίδια ώρα, ο 25χρονος που βρισκόταν στο σημείο κι έπεσε αγκαλιά με το παιδί, παραμένει σε κατάσταση σοκ. Μέσω του δικηγόρου του, εξέφρασε τη συντριβή και τη βαθιά του μεταμέλεια για το τραγικό περιστατικό.

«Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου για αυτό που συνέβη. Δεν θα μπορέσω ποτέ να το ξεπεράσω, δεν μπορώ να το αντέξω. Θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου και θα με ακολουθεί για μια ζωή», δήλωσε σύμφωνα με το protothema συντετριμμένος ο νεαρός άνδρας.

«Πέσαμε μαζί στο κενό», είπε με κλάματα στους αστυνομικούς λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό.

«Είμαι συντετριμμένος. Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ παρά ο Ανδρέας μας. Τον είχα σαν παιδί μου», ήταν τα πρώτα του λόγια, σύμφωνα με το Star.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το παιδί ήταν ανήσυχο και εκείνος το πήρε αγκαλιά για να πάνε στην αποθήκη, να παίξει με τα ζώα της οικογένειας.

