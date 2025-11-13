Έρχεται «ανασχηματισμός», αλλά όχι ο… κανονικός

Επειδή γίνεται πολύ κουβέντα περί ανασχηματισμού το τελευταίο διάστημα, η στήλη οφείλει να σας ενημερώσει ότι μέσα στον Δεκέμβριο θα υπάρξουν αλλαγές σε διάφορα υπουργεία.

Όμως, οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν στους υπουργούς, αλλά στους γενικούς γραμματείς των υπουργείων και δη όσους εξ αυτών θέλουν να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές. Αυτοί, λοιπόν έχουν προθεσμία να παραιτηθούν το αργότερο ως τα μέσα Δεκεμβρίου – αφού έχουν πάρει το ΟΚ από το Μαξίμου, ότι, δηλαδή, θα είναι υποψήφιοι – για να έχουν το δικαίωμα να μπουν στα ψηφοδέλτια.

Οπότε, ένας «ανασχηματισμός» θα γίνει σύντομα. Τώρα, για τον άλλο, τον… κανονικό, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πότε θα γίνει…

