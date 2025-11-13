Η εφορία πιέζει τράπεζες και διαχειριστές δανείων να “ανοίξουν” τα σπίτια που ρημάζουν

Ραβασάκια ετοιμάζεται να αποστείλει η ΑΑΔΕ για διπλάσιο ΕΝΦΙΑ, έως τα τέλη Φεβρουαρίου , σε περιπτώσεις κατοικιών και διαμερισμάτων που παραμένουν κλειστά, αχρησιμοποίητα ή “μπλοκαρισμένα” από τράπεζες και servicers (εταιρείες διαχείρισης δανείων).

Ήδη η ΑΑΔΕ έχει συγκεντρώσει στοιχεία από τις δηλώσεις Ε9 και από τα μητρώα των τραπεζών, προκειμένου να εντοπίσει ποια ακίνητα παρέμειναν κλειστά έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, ημερομηνία-ορόσημο για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2026.

Υπολογίζεται ότι ο διπλάσιος ΕΝΦΙΑ θα αφορά, περίπου 8.500 ακίνητα τραπεζών και 11.000 ακίνητα servicers, ενώ τα έσοδα από τον διπλό φόρο θα κατευθυνθούν σε δράσεις στήριξης της στεγαστικής πολιτικής.

Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν οι ιδιοκτήτες ή οι θεματοφύλακες ακινήτων ώστε να τα αξιοποιήσουν — π.χ. μέσω πώλησης, ενοικίασης ή κοινωνικής στέγασης.

Το μέτρο θεωρείται “αντικίνητρο” για τη διατήρηση χιλιάδων κενών κατοικιών, ιδιαίτερα σε αστικά κέντρα όπου υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων διαμερισμάτων προς ενοικίαση.

Η σχετική διάταξη θα ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2026 και θα παραμείνει σε ισχύ έως το 2028.

Ωστόσο αναμένεται η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, ώστε να καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής: τα κριτήρια χαρακτηρισμού ενός ακινήτου ως “κλειστού”, οι διαδικασίες δήλωσης ενοικίασης, αλλά και οι εξαιρέσεις που ενδέχεται να προβλεφθούν για ειδικές περιπτώσεις (όπως ακίνητα υπό ανακαίνιση ή σε περιοχές με περιορισμένη εμπορική αξία).

Πάντως για να αποφευχθεί η επιβολή της προσαύξησης κατά 100%, το ακίνητο θα πρέπει να έχει ενοικιαστεί ή χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο έτος.

Διαβάστε επίσης

Από τις Βρυξέλλες ως την Αθήνα, η στεγαστική κρίση απειλεί μια ολόκληρη γενιά Ευρωπαίων

Το κρέας «καίει» τα νοικοκυριά – Αυξήθηκαν 10,6% οι τιμές σε ένα χρόνο – Πρωταθλητής το μοσχαρίσιο κρέας

«Πάρτι» φοροδιαφυγής σε μπαρ, εστιατόρια και κομμωτήρια – Ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα κάτω από τον βασικό μισθό